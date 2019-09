Flere i Bergen må betale eiendomsskatt med byrådets budsjettforslag

Byrådet i Bergen vil skjerpe eiendomsskatten ved å øke satsen og senke bunnfradraget. Dermed må flere betale.

Satsen økes fra 2,6 til 2,8 promille, og bunnfradraget reduseres med en kvart million til 750.000 kroner, ifølge Bergens Tidende. Byrådet foreslår endringene for å kompensere for endringer i reglene for hvor stor del av boligverdien det skal beregnes skatt av, noe som gir kommunen lavere inntekter.

Selv med endringen regner byrådet med lavere inntekter fra eiendomsskatt de neste fire årene.

– Det ville vært uansvarlig å kutte i eiendomsskatten nå. Skatten videreføres på samme nivå med tilpasninger som følge av nye lover fra Stortinget, sier finansbyråd Håkon Pettersen (KrF).

Eiendomsskatten kan bli et stridstema i forhandlingene som pågår mellom Ap, KrF og Venstre, som sitter i byråd i dag, og SV og MDG.

Byrådet vil investere 4,2 milliarder kroner i skolesektoren og 1,7 milliarder kroner i eldreomsorg de neste fire årene. Blant annet skal det bygges nye sykehjem i Åsane og Sandsli. Til sammen foreslås det investeringer for 12,5 milliarder kroner for den neste bystyreperioden.

