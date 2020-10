Flere må gå i Fjordline – konsernsjefen trekker seg

Reiserestriksjonene tynger Fjordline så mye at ytterligere 140 ansatte mister jobben i rederiet. Samtidig velger konsernsjef Rickard Ternblom å trekke seg.

Med den siste nedbemanningsrunden har selskapet redusert antallet ansatte med 300 personer siden august, skriver E24.

– For å sikre at Fjord Line kommer ut av krisen som et sterkt og levedyktig selskap, må det tas nye grep. Det innebærer dessverre en ny runde med nedbemanning. Ledelsen har nå gjennomført en god dialog med fagforeninger og tillitsvalgte, sier styreleder Peter Frølich i Fjord Line i en pressemelding.

Les også: Fjord Line varsler flere permitteringer

Selskapet opplyser samtidig at styret er blitt enig med konsernsjef Rickard Ternblom om at han trekker seg som toppsjef. Arne Roland blir ny administrerende direktør i rederiet.

(©NTB)