Flere medier: 10 prosent avgiftskutt på øl og vin

NRK og TV 2s kilder opplyser at Fremskrittspartiet og regjeringspartiene nå skal være enige om 10 prosent avgiftsreduksjon på øl og vin i budsjettforhandlingene.

Frp satt tirsdag ettermiddag samlet for å ta stilling til budsjettavtalen.

Fremfor alt får partiet et stort avgiftskutt på varer som er spesielt utsatt for grensehandel, som snus, brus og sjokolade, melder både NRK og TV 2.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad skal ha gått med på «en betydelig reduksjon» i alkoholavgiften på øl og vin. KrF innkalte til ekstraordinært gruppemøte for å behandle den foreslåtte budsjettavtalen i kveld. Også i Venstre var det et gruppemøte tirsdag ettermiddag.

Ifølge NTB så vil avgiften på snus reduseres med 25 prosent, samt avgiften på sukker og sjokolade fjernes.

- Budsjettavtale uten kutt i kvoteflyktninger og bistand

Budsjettavtalen mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene innebærer at Norge planlegger for å ta imot 3.000 kvoteflyktninger neste år, ifølge TV 2.

Samtidig opprettholdes nivået på bistanden på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI), melder kanalen.

Frp-leder Siv Jensen har også krevd et milliardbeløp til pensjonistene i forhandlingene, for å sikre økt kjøpekraft for denne gruppen neste år.

Ingen nye kutt i formuesskatten

Det er ingen ytterligere kutt i formuesskatten i forslaget til budsjettavtale som regjeringspartiene og Frp har forhandlet fram, etter det NTB forstår.

Regjeringen foreslo i oktober et kutt i formuesskatten på 1,37 milliarder kroner i sitt statsbudsjett for 2021. Kuttet kommer i form av at verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler økes fra 35 til 45 prosent neste år.

