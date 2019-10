Flere millioner jenter blir kjønnslemlestet - og Norge må fortsette å bekjempe det

I dag er det den internasjonale jentedagen, men blir det også dagen da den norske regjeringen finner tiltak som virker mot æresvold, omskjæring og andre skadelige religiøse skikker?

I dag lanserer utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) Norges nye strategi for å bekjempe såkalte skadelige skikker.

Ifølge avisen Vårt Land er omskjæring fortsatt en utbredt uskikk i mange land. Selv om den prosentvise andelen synker, så øker antallet jenter som omskjæres fra år til år. Anslagene tyder på at rundt fire millioner jenter omskjæres hvert år, og at det vil stige til 4,6 millioner jenter i 2030 hvis ikke det settes en stopper.

- Det er opprørende at 12 millioner jenter årlig blir giftet bort, og at ansagsvis fire millioner jenter utsettes for kjønnslemlestelse hvert år, sier Ulstein til Vårt Land.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at det i dag lever rundt 200 millioner kvinner som er omskåret i verden. Noen av landene som har høyeste andel er også land som Norge har mange flyktninger fra - som Somalia.

Det er positivt at en rekke norske regjeringe har hatt dette på programmet de siste 10-15 årene, og regjeringen følger opp et vedtak fra Stortinget fra 2016 om at «politi, skoler og andre relevante, offentlige etater sikres tilstrekkelig kunnskap om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold, inkludert æresdrap».

Tidligere lå dette arbeidet på bordet hos ulike justisministre fra Fremskrittspartiet, og i forordet til fjorårets tiltaksplan ble bjellen hengt på katten: - Innvandringen til Norge har brakt med seg andre religiøse og kulturelle skikker enn vi har vært vant til, het det i forordet.

Les mer: Retten til å bestemme over eget liv

Fjorårets tiltaksplan hadde 28 ulike tiltak, der de fleste handler om informasjon, forskning og holdningsarbeid - og det er færre forslag om skjerpet straff og kontroll. Straffeloven har bestemmelser om inntil seks års fengsel for noen som utfører et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer.

Det er også inntil ett års fengsel for norske omsorgsarbeidere som lar en ulovlig omskjæring skje uten å anmelde eller på annen måte forsøke å avverge den.

Men selv om straffen er streng, så kommer det nesten ikke opp saker. I 2016 var det bare to tilfeller av kjønnslemlestelse som ble anmeldt til politiet.

Statistikken viser at det er langt igjen. I 2016 fikk Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse nær 600 henvendelser - nesten 50 prosent flere enn årene før. 40 prosent av henvendelsene kom fra unge under 18 år, og de fleste gjaldt personer fra Pakistan, Irak, Afghanistan, Somalia og Syria.

Det er 16 år siden den daværende norske regjeringen lanserte en plan for internasjonalt arbeid med kjønnslemlestelse, og planen er fornyet flere ganger. At praksisen fortsatt finnes er opprørende, og det er bra at det er tverrpolitisk enighet i Norge om at slike skadelige - og ofte religiøse - skikker må bekjempes.

Dessverre er det ingen umiddelbare løsninger, viser forskningen. - Alle endringsprosesser tar lang tid. Det finnes ingen enkle løsninger, sa Ragnhild Elise Johansen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress til Forskning.no allerede i 2013. Siden den gang har mange titalls millioner kvinner blitt offer for den skadelige skikken.

- I over 30 år har man prøvd å bekjempe praksisen i Somalia. Vi må innse at det har vært en fiasko, sa forsker Abdi Ali Gele, som undersøkte fenomenet i sin doktorgrad i 2014.

Men at det tar tid er ingen unnskyldning for at Norge bør fortsette arbeidet, og at tiltakene må omfatte både kontroll, straff og opplysning. Norge har en stor innvandrerbefolkning, og mange flyktninger kommer fra land hvor skadelige skikker som rammer jenter er utbredt.

Vi må ha nulltoleranse for slike skadelige skikker i Norge, og vi må sikre at barn som bor i Norge ikke sendes tilbake til hjemlandet for å bli kjønnslemlestet.

PS! Hva mener du? Har du tro på at arbeidet mot skadelige skikker har virkning, eller ville du brukt andre tiltak? Skriv et leserbrev!