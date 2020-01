Flere nordmenn dropper utenlandsferien

Det blir færre nordmenn på ferie i en håndfull tradisjonsrike populære ferieland i 2020 - men flere i Tyskland.

Seks av ti nordmenn planlegger sommerferie i utlandet - det er en liten nedgang fra årene før. Spania holder stand, mens feriefavoritter som Danmark, Sverige, Hellas og Italia får besøk av litt færre nordmenn i 2020, ifølge en undersøkelse gjort av Norstat for Virke Reiseliv.

Mens hele 30 prosent oppgir at de har tenkt seg en tur til Spania i løpet av året, planlegger 22 prosent en tur til de nærmeste nabolandene, og det er en nedgang fra om lag 25 prosent.

Også Storbritannia får litt færre nordmenn på besøk, mens flere nordmenn i år tar turen til Tyskland - 13 prosent, som er nær en dobling på to år.

FÆRRE ENN I FJOR: Nordmenn drar i litt mindre grad utenlands på ferie i 2020, enn i 2019, ifølge ferske tall fra Reise Virke. Vekstvinneren blant utenlandsdestinasjonene er Tyskland. Foto: Grafikk: Virke

Seks av ti reiser utenlands

Totalt har seks av ti tenkt seg utenlands på sommerferie, som er en nedgang fra rundt 65 prosent i 2017. En av tre nordmenn skal tilbringe sommerferien sammen med venner og familie i Norge, viser undersøkelsen, som er gjort blant et representativt utvalg av 1.537 nordmenn fra 18 år og eldre. Det er mulig å oppgi flere svar.

De mest populære stedene i Norge å reise til i sommerferien er Innlandet (23%), Viken (23%), Oslo (21%) og Vestlandet (20%).

Den aller mest utbredte ferieformen er helgeturer med minst én overnatting. Hele 79 prosent planlegger en slik ferietur - 46 prosent av de som skal på helgetur skal utenlands og de mest populære reisemålene for helgeturene er Storbritannia (31%), Sverige (29%), Danmark (29%).





Feriebudsjettet øker

Et gjennomsnittlig planlagt feriebudsjett er på 43.050 kroner, opp fra 39.500 kroner i 2019.

En av tre opplyser at miljøhensyn var i svært stor eller ganske stor grad styrende for valg av reiseprodukt og destinasjon. Samtidig sier bare 8 prosent seg helt enig i at de er villige til å betale mer for «et reisealternativ som gir meg bedre miljøsamvittighet».

Politisk stabilitet og trygget på destinasjon er det viktigste i dette valget, samt god forbrukersikkerhet.