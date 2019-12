Flere nordmenn tror på høyere boligpriser

Halvparten av de spurte tror at boligprisene øker i 2020, viser en undersøkelse om nordmenns forventninger til boligpriser. Det er en sterk økning fra i fjor.

I fjor svarte 35 prosent at de «tror boligprisene vil øke» i 2019 i den samme undersøkelsen fra Nordea. Forventningen var da en uendret prisutvikling eller prisfall, skriver E24.

Tall fra starten av desember viser at boligprisene i landet har steget med 3,1 prosent de siste tolv månedene. Undersøkelsen sier ikke noe om hvor mye folk tror prisene vil stige.

John Sætre, leder for privatmarkedet i Nordea, understreker at forventningene kan påvirke hvordan boligprisutviklingen blir siden markedet påvirkes av psykologi.

Han peker også på at arbeidsledigheten er lav, og at mange har god tro på egen økonomi. I tillegg er styringsrenten fortsatt lav på 1,5 prosent, og økonomer ser få tegn til at renten blir hevet med det første.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, er langt fra like optimistisk som folk flest. Han viser til at Norge står overfor fem år med nedgangstider, og at det vil kjøle ned boligmarkedet også.

– I hovedstaden tror jeg vi får prisvekst i 2020, grunnet høy innflytning. Men jeg tror prisene vil synke i resten av Norge med tre prosent, og at prisveksten på landsbasis ender på minus 0,5 prosent, sier Andreassen til E24.

