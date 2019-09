Flere på fulltid i byggebransjen

I 2018 jobbet én av fire ansatte vikarer i byggebransjen i deltidsstillinger under 20 prosent. Nå er tallet falt til bare 2,9 prosent.

NHO sier til Klassekampen at det markante fallet på så kort tid kan føres til samarbeidet med fagbevegelsen. I juni ble NHO enig med Fellesforbundet om en ny arbeidsavtale for de rundt 10.000 bygningsarbeiderne i bemanningsselskapene.

– Det er ærlig talt noe nytt at vi har satt ned sammen med Fellesforbundet. Det kunne vi kanskje gjort før, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel til avisen.

I 2018 hadde 26,5 prosent av ansatte bygningsarbeidere i vikarbyråene stillinger fra 5 til 19 prosent av heltidsjobb. Samtidig hadde 25, 5 prosent stillinger på mellom 80 og 100 prosent. Nå er bare 2,9 prosent av de ansatte i stillingsbrøk under 20 prosent, og hele 36,9 prosent har mellom 80 og 100 prosent stilling.

Kaltenborn sier at halvparten av bedriftene nå svarer at de tatt i bruk avtalen. De øvrige svarer at de får den på plass før nyttår. NHO har stilt som krav til sine medlemsbedrifter at de må stille seg bak avtalen med Fellesforbundet for å opprettholde medlemskapet.

