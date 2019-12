Flere private investorer tror på Trump-seier

Flere private investorene tror president Donald Trump går seirende ut av presidentvalget 2020.

NEW YORK (Nettavisen): Samme dag som Representantenes hus forbereder seg på å stemme for at riksrettsprosess mot Donald Trump, har Bloomberg publisert en meningsmåling som viser at flere og flere private investorer tror at Trump vinner presidentvalget neste år.

Kraftig hopp for Trump-seier

Desembermålingen fra RBC viser nemlig at hele 76 % av de 119 private Equity-investorer som ble spurt, tror at Trump vinner valget i 2020.

Det er et kraftig hopp opp fra septembermålingen som bare viste at 66 % av de spurte trodde Trump går av med seieren.

Private Equity-investorer og -fond opererer utenfor børssfæren ved at de investerer i unge, fremvoksende selskaper som ikke er børsnotert. De kjennetegnes ofte som aktive eiere som omstrukturerer selskaper de går inn i, ofte med det formål å selge videre eller børsnoterte selskapene. Det finnes en rekke Private Equity-fond også i Norge.

- Trump-seier er bra for aksjemarkedet

Ifølge notatet fra Lori Calvasina, som er Head of U.S. Equity Strategy i selskapet, ligger tallet på de som nå tror at demokratene vinner valget på 24 prosent.

Målingen viser også at to tredjedeler av de spurte mener en Trump-seier vil være bra for aksjemarkedet.

I løpet av onsdagen satte både S&P 500 og Nasdaq Composite nye rekorder på Wall Street etter det som så ut som den sjette dagen på rad med oppgang, melder CNBC. Ved børsslutt endte derimot både Dow Jones og S&P 500 svakt i minus, og dermed var fem dager med oppgang over.

I den samme målingen fra RBC fra kommer det frem at investorene mener Joe Bidens sjanser for å bli demokratenes kandidat står på stedet hvil, mens sjansene har falt drastisk for Elizabeth Warren.

Bare 13 prosent av de spurte tror nå at hun kan bli demokratens kandidat, ned fra 39 prosent i september. RBC mener likevel det er for tidlig å spå hvem som blir demokratenes kandidat.

Det er ikke første gang Trump scorer høyt på en måling i finansmiljøet. I april i år meldte CNBC at 70 prosent av investorene på Wall Street trodde at Trump ble gjenvalgt.

44 prosent er i mot riksrett

En meningsmåling foretatt av CNBC som ble publisert på onsdag viser at 44 prosent av amerikanerne er imot at Donald Trump stilles for riksrett, mens 44 prosent mener det er riktig.

Målingen viser også at 49 prosent av amerikanerne anerkjenner presidentens måte å håndtere økonomien på, opp fra 42 prosent i september og det høyeste tallet på ett år.

Undersøkelsen fra CNBC ble foretatt blant 800 amerikanerne fra hele landet i perioden 10-13 desember.

Trump blir tiltalt - reddes av Senatet

Trump stilles for riksrett for maktmisbruk, men avsettes ikke. Dette blir trolig utgangen på en bitter prosess som foreløpig topper seg i Kongressen onsdag.

Trump blir dermed den tredje president i USAs historie som blir utsatt for den politiske belastningen det uansett er å bli formelt tiltalt i en riksrettssak. Det har bare skjedd to ganger tidligere: mot Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1999.

Onsdag er Trump på nytt ute og raser på Twitter om prosessen mot ham.

- Kan dere tro at jeg i dag vil bli stilt for riksrett av Det Radikale Venstre, Do Nothing Democrats, OG JEG GJORDE INGENTING GALT! En helt forferdelig ting. Les utskriftene. Dette burde aldri skje med en annen president igjen. Be en BØNN! skriver presidenten på Twitter.

