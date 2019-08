Flertall i nord for Nord-Norge-banen - såvidt

Planen om jernbane i nord støttes av et snaut flertall av stortingsrepresentantene i Nord-Norge.

Av de 20 stortingsrepresentantene fra de tre nordligste fylkene, sier elleve et klart ja til å bygge Nord-Norge-banen, viser en undersøkelse NRK har gjort.

Byggingen av banen er blitt et hett diskusjonstema, etter at en utredning fra Jernbanedirektoratet anslår en prislapp på 120 milliarder kroner. Banen er ment å gå fra Fauske til Tromsø. En måling Infact gjorde for Nordlys i juli viste at hele 76 prosent av befolkningen i Nord-Norge støtter planene. Det politiske viljen i nord er altså ikke like sterk.





- Oljepenger penger må til

Tre av fire Frp-representanter i Nord-Norge støtter utbyggingen forutsatt at man bruker av oljefondet. De tre er Dagfinn Olsen (Nordland), Per-Willy Amundsen (Troms), og Bengt Rune Strifeldt (Finnmark).

- Jeg er positiv til prosjektet, men kritisk til kostnadene, sier Olsen. På samferdsel har vi ei kake som bare er så så stor. Tar man av kaka så må noe annet ut. Jeg er absolutt for det hvis man kan tilføre penger fra oljefondet for å gjøre kaka større, sier Olsen til NRK.

SV og Senterpartiet er meget positive til utbyggingen.

– SV har programfestet å bygge Nord-Norgebanen. Vi er sikre på at ringvirkningene for landsdelen – med færre vogntog på veiene – og kutt i klimagassutslipp gjør banen vel verdt det, sier Mona Fagerås fra Nordland.

Skeptisk i Høyre

Arbeiderpartiet har sju representanter i Nord-Norge. Bare en av dem, Ingalill Olsen fra Finnmark, sier ikke klart ja. Høyres representanter vil avvente høringene på Stortinget.

– En kan altså ruste opp alle riksveiene og fylkesveiene til topp standard mellom Fauske og Tromsø for rundt halvparten av hva det vil koste å bygge jernbanen samme strekningen, sier Margunn Ebbesen i Nordland Høyre til NRK.