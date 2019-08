Flertallet snur - eldreopprøret over i Trondheim

Flertallspartiene i Trondheim gir etter og lar byens eldre fortsette å styre sin egen storstue i sentrum. Dermed innleder Høyre valgkampen med en liten seier.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Dermed er eldreopprøret i byen avblåst i god tid før trondhjemmerne går til valglokalene om en drøy måned.

Som Nettavisen skrev i forrige uke, har det vært full opprørsstemning blant Trondheims pensjonister etter at kommunen i vår valgte å overlate driften av Hornemannsgården til Trondhjems hospital.

Hornemannsgården har i mer enn 20 år vært treffsted nummer én for byens eldre, etter at de fikk det i gave fra kommunen i forbindelse med byens tusenårsjubileum i 1997. Siden den gang har Pensjonistenes fellesorganisasjon (PFO) hatt ansvaret for driften av huset.

VANT FREM: Det er PFO-leder Bjørn Ole Gurihus som har frontet eldreopprørert i Trondheim. Han var på ferie da det ble kjent at politikerne snur i saken. Foto: Stein Nervik

Og etter massive protester, blant annet flere tusen underskrifter som ble levert ordføreren i forrige uke, er det nå klart at PFO fortsatt skal drive det populære møtestedet, skriver Adresseavisen.

- Den beste løsningen for alle var at vi skar gjennom og nå tar drifta tilbake til kommunen, sier kommunalråd Sissel Trønsdal (Ap) til avisen.

Det er Ap, som sammen med KrF, MDG og Senterpartiet nå snur i saken. Dermed innleder Høyre valgkampen med en liten seier.

Partiet har i flere år kjempet mot endringene i Hornemannsgården. Frem til denne uka har kun Frp og SV støttet dem i saken.