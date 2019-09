Flymekaniker saboterte fly med 150 personer om bord

En flymekaniker fra American Airlines er under etterforskning for å ha sabotert et fly med 150 personer om bord.

NEW YORK (Nettavisen): Flyet, som hadde 150 personer om bord måtte avbryte flygningen, da det var å vei til å ta av fra Miami International Airport på vei til Bahamas.

Flymekanikeren ble arrestert på torsdag, siktet for med vilje å ha forsøkt å skade, ødelegge, deaktivere eller ødelegge et fly, melder CNN.

Innrømmer å ha tuklet med flyet

Nyhetskanalen melder at flymekanikeren Abdul-Majeed Marouf Ahmed Alan prøvde å skade eller deaktivere flyets air data modul, eller ADM-system.

Hendelsen fant sted 17 juli i år. I et avhør på torsdag innrømmet mekanikeren at han hadde skaffet seg tilgang til flyets ADM-system og puttet skum på ledninger og deretter brukte superlim på skummet, slik at det ikke skulle forsvinne.

Det var da flyet var på vei nedover rullebanen og pilotene ga gass, at det oppsto en feil ved ADM-systemet. Dermed ble take off stanset og flyet returnerte til gate. Ingen ble skadet som en følge av hendelse.

Sitter på videobevis

Undersøkelser på flyet viste at ADM-systemet hadde blitt tuklet med, og senere fant man også videobevis som identifiserte Alani, melder Miami Herald.

Alana har forklart at han ikke ønsket å skade verken flyet eller passasjerene, opplyser en etterforsker.

I avhøret har mekanikeren forklart at han var fortvilet over en konflikt om kontrakter i flyselskapet mellom fagforeningen og flyselskapene, og at denne konflikten hadde kostet ham penger.

Han fortalte at han hadde tuklet med flyet for å skaffe seg overtidstimer.

American Airlines opplyser at de tar sikkerheten svært alvorlige og med gang satte flyet på bakken, gjennomførte inspeksjon og kontaktet føderale myndigheter.