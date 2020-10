Flyselskapene får frist til å betale tilbake alle refusjoner – trues med millionbøter

Tålmodigheten med flyselskaper som ikke har betalt tilbake penger er i ferd med å renne ut.

Innen utgangen av november må flyselskapene ha betalt sine kunder tilbake for avlyste flyreiser, har Luftfartstilsynet bestemt.

- Under koronapandemien har flyselskapene måttet kansellere en rekke avganger. Dette har i sin tid utløst et stort antall refusjonskrav hos passasjerer. Gjeldende EU-forordning fastsetter en frist på 7 dager til å etterkomme et slikt refusjonskrav, men denne fristen har ikke vært mulig å innfri i den ekstraordinære situasjonen vi er oppe i, opplyser Luftfartstilsynet.

I en pressemelding skriver tilsynet at det er forskjeller i hvor langt de ulike selskapene har kommet i å tilbakebetale refusjoner.

Norwegian har varslet at de skal være à jour innen utgangen av oktober, Widerøe har opplyst at de har lite igjen å tilbakebetale, mens SAS får en frist innen utgangen av november med å innfri alle utestående refusjonskrav.

– Om SAS ikke overholder denne fristen, vil det påløpe en tvangsmulkt pålydende én million kroner per måned fra og med 1. desember, opplyser Luftfartstilsynet.

