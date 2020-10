Flysjokk: Lavpriskjempe lover å knuse SAS og Norwegian innenlands

Lavpriskjempe skal utfordre SAS og Norwegian.

Saken oppdateres.

Midt i en tid med enorme økonomiske utfordringer kommer nyheten om at SAS og Norwegian for første gang vil få lavpriskonkurranse på norske innenriksruter. Det melder nettsiden flysmart24.com.

Det ungarske flyselskapet Wizz Air skal i gang med de norske rutene allerede i høst, angivelig i starten av november. Det gjelder tre ruter i første omgang:

Oslo – Bergen

Oslo – Trondheim

Oslo – Tromsø

SAS og Norwegian flyr begge disse rutene i dag. Det er ikke avklart hvor ofte den nye konkurrenten kommer til å fly disse rutene. Men alt tyder på en heftig priskrig.

Wizz Air er kjent som svært prisaggressiv, og vil trolig tilby disse rutene til en svært lav pris.

Etter hva flysmart24 erfarer, skal selskapet ha minst to basefly på Oslo Lufthavn, av typen Airbus A321, som har 230 seter. Wizz Air har varslet en pressekonferanse om satsingen i ettermiddag.

Hemmelig plan

Operasjonen for å etablere seg i Norge har vært hemmelig. Wizz Air skal ha søkt om landingsrettigheter på helt andre ruter, og som de driver allerede. Tirsdag morgen ble disse så gjort om til å gjelde Bergen, Trondheim og Tromsø, skriver flysmart34..

Ungarske Wizz Air er Europas tredje største lavprisselskap etter Ryanair og EasyJet. Selskapet har tidligere uttalt at koronakrisen gir dem en mulighet til å etablere seg på ruter som blir ledige når andre legger ned.

- Gjør oss bedre

SAS' pressesjef John Eckhoff kommenterer nykommeren slik i en epost til Nettavisen:

- SAS har vært i Norge i snart 75 år. Dette er vårt hjemmemarked og her, som alle andre steder vi opererer, konkurrerer vi mot andre selskaper. Det er vi vant til. Konkurranse på like vilkår skjerper oss og gjør oss enda bedre. Vi skal fortsatt være det foretrukne selskapet for dem som flyr fra, til og innen Skandinavia med et rutetilbud som er tilpasset behovet til skandinaviske reisende.