Flytoget ber om at Vys billett til Gardermoen blir mye dyrere

Det kan bli nesten dobbelt så dyrt å reise med tog til Gardermoen hvis Flytoget får viljen sin.

En reise fra Oslo S til Oslo Lufthavn Garermoen koster 109 kroner med Vy og nesten dobbelt så mye, 198 kroner, med konkurrenten Flytoget, selv om reisen tar omtrent like lang tid.

Det skaper bekymring hos ledelsen i sistnevnte selskap. De ber nå deres felles eier, staten, om å øke prisene hos Vy til et så høyt nivå at nesten alle vil ta Flytoget. Det vil i så fall bety trolig nær en fordobling av dagens pris. Eventuelt åpner Flytoget for at de får monopol på å frakte folk til Gardermoen med tog.

Det melder DN.

Les også: Flytoget advarer: Kan bli nedlagt dersom nytt togtilbud vedtas

Dobbelt så dyrt



Forslaget vil innebære at nordmenn vil miste et svært populært, og realtivt sett veldig billig, alterntiv når de skal reise til Norges hovedflyplass. Mange kunder har dessuten månedskort med Ruter i Oslo-området, noe som gjør at prisen kan bli lavere enn 109 kroner.

Flytoget vil oppnå dette ved å fjerne subsidiene til Vy på strekningen.

– Det er egentlig ganske enkelt. Vi mener det er mulig å la være å subsidiere vanlige billetter til og fra Gardermoen. Man kan ta akkurat dette stoppet ut av takstsystemet til Ruter, sier Flytoget-sjef Philipp Engedal til DN.

Les også: Flere vil endre reisevanene sine permanent etter koronakrisen

– Det vil gjøre at prisene blir høyere, og vi tror det vil få trafikkmønsteret tilbake til tiden før Vy begynte å øke trafikken til og fra Gardermoen, sier han til avisen.

Ta regningen



Han mener at Vys priser er kunstig lave gitt de statlige subsidiene.

– Det er alltid noen som vil ha lavest mulig pris, men noen må plukke opp regningen. Spørsmålet er om denne strekningen bør subsidieres av det offentlige, når vi kan levere et tilbud helt uten subsidier, sier Engedal.

Vy ønsker ikke å kommentere utspillene fra Flytoget.