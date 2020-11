Flytopp varsler absolutt vaksinekrav

Du kommer ikke om bord hvis du ikke er vaksinert.

Det australske flyselskapet Quantas kommer til å kreve vaksine før du får lov til å fly internasjonale ruter inn i eller ut av landet, sa Qantas-toppsjef Alan Joyce i et TV-intervju mandag.

- Vi vurderer vilkår der vi krever at reisende på internasjonale ruter skal være vaksinert før de går om bord. Hva vi gjør innenlands avhenger mer av situasjonen, men for passasjer som skal inn i eller ut av landet tror vi det blir nødvendig, sa Joyce:

Reaksjonene på tweeten som formidlet TV-klippet uteble ikke i kommentarfeltet, de fleste positive. Vaksinekrav burde være en selvfølge, mente Kate Hunter:

Men kanskje kan det oppfattes en smule ironisk at transportmiddelet som sørget for å spre viruset til hele kloden, nå tar ansvar på denne måten:

- Et sannsynlig krav

- Jeg tror nok at et krav til en eller annen form for digitalt helsesertifikat vil være sannsynlig både fra land og flyselskap. Kanskje kan vi få en internasjonal standard for dette, sier flyanalytiker Hans-Jørgen Elnæs i Winair.

Elnæs understreker at luften om bord i et fly er like ren som i et operasjonsrom, og at smitte i flyene selv knapt er registrert.

- Risikoen der er så å si null. Men man ønsker vel at passasjerene skal være helt trygge.

Et eget EU-krav er trolig, med tilpasninger ellers rundt om i verden, tror han. Noen selskaper har allerede krav om negativ test i et definert tidsrom før avreise. Elnæs er ikke overrasket over at dette krav kommer først i Australia:

- Australia er strengt og danner gjerne en vollgrav rundt seg. Quantas og myndighetene er godt samkjørt. Kanskje de med dette prøver å sette en bransjestandard, sier Elnæs.

SAS avventer

SAS har ikke konkrete planer a la Quantas, opplyser pressesjef John Eckhoff.

- Akkurat nå er det en rekke initiativ på gang i luftfarten med tanke på harmonisering av ulike restriksjoner, tester og andre tiltak. Akkurat hvordan dette kommer til å bli, vet vi selvsagt ikke per nå. Akkurat vaksinasjon er et stort spørsmål som angår all grenseoverskridende mobilitet, ikke bare for luftfart, sier John Eckhoff.

Eckhoff viser også til et helt ferskt dokument fra den internajsonale luftfartorganisasjonen IATA om hvordan nye restriksjoner kan ta form.

