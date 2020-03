Flytrafikken i Norge faller kraftig

Avinor melder om umiddelbart fall.

Som følge av Coronaviruset er flytrafikken i Norge kraftig ned.

Det melder Avinor i en børsmelding.

Umiddelbart etter at det første tilfellet av korona-viruset i Norge ble bekreftet 26. februar, falt flytrafikken med fem prosent ut måneden.

Klar nedgang



Denne trenden har fortsatt og den første uken av mars var det en tydelig nedgang i den totale trafikken på Avinors flyplasser.

- Vi ser en klar nedgang i flytrafikken i begynnelsen av mars, og vi venter at dette vil fortsette så lenge vi har situasjonen med koronaviruset, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Han sier det er vanskelig å angi eksakt hvor lenge denne trafikknedgangen vil fortsette.

- Det vi vet er at det er vesentlig færre reisende til og fra norske flyplasser enn hva som er normalt, og årsaken er koronaviruset. Derfor vil vi oppfordre alle reisende til å sette seg godt inn i de råd som kommer fra norske helsemyndigheter slik at man er godt forberedt før man skal ut og fly, sier han.

Avinor venter at både utenriks- og innenriks flytrafikk vil falle fremover.

SAS- og Norwegian-kutt



SAS og Norwegian har kuttet avganger, og turoperatører som Apollo har kuttet avbestillingsfristen for å få flere bestilinger. Flyselskap har også innført gratis ombooking hvis folk vil reise et annet sted, eller dra senere.

Choice-kjeden har også meldt om kraftig fall i bookinger og har meldt at de permitterer flere hundre ansatte.

For reisende som ikke frykter smitte er det forøvrig enorme kupp for tiden. Du får sydenturer til under 400 kroner og luksuscruise i Middelhavet for mindre en to netter på hotell i Norge.

Men selv om dette er billig, bør du samtidig huske at Coronoaviruset også har hatt en annen effekt. Den har nemlig senket kronekursen til sitt svakeste noensinne, slik at prisene i ferieland som Hellas og Spania er rekorddyre for norske turister.

