FN kan være pengelens før november

FN har et underskudd på 230 millioner dollar og kan gå tom for penger før måneden er omme, ifølge generalsekretær António Guterres.

Årsaken til underskuddet er at medlemslandene kun har betalt 70 prosent av beløpet som behøves for budsjettet 2019, heter det i et brev generalsekretæren sendte til FNs 37.000 ansatte, sitert av nyhetsbyrået AFP.

Underskuddet tilsvarer rundt 2 milliarder norske kroner.

I brevet skriver António Guterres at FN risikerer å måtte brukte reservemidler innen enden av oktober, og sier at innsparingstiltak må gjøres for å kunne sikre at lønn og tilskudd blir betalt.

Han foreslår blant annet å utsette konferanser og møter, redusere tjenester og begrense offisielle reiser til kun de mest nødvendige.

Guterres ba tidligere i år medlemslandene om å bidra for å hindre økonomiske problemer, men landene skal ha nektet, ifølge en anonym FN-ansatt.

– Det endelige ansvaret for vår økonomiske helse ligger hos medlemslandene, sa Guterres da.

Fredsoperasjoner ekskludert, har FN et budsjett på nærmere 5,4 milliarder dollar for 2018–2019. USA står for 22 prosent av det budsjettet.