FNB-topp med radikalt forslag: Vil fjerne bompenger og innføre gratis buss

Vil flytte halvparten av distriktenes veipenger til byen. - Han vil rasere god buss for gratis buss, sier MDG.

NORD-JÆREN (Nettavisen Økonomi:) Bomstasjoner og innkrevingen av bompenger har vært en verkebyll for mange rogalandspolitikere de siste par årene, og i august la styringsgruppen for Bymiljøpakken fram en skisse for å fjerne den omdiskuterte rushtidsavgiften på Nord-Jæren.

Fredag er politikerne er i full sving med å reforhandle byvekstavtalen, og Stavanger, Sola, Randaberg og Sandnes, samt fylkesordføreren, er enige om at rushtidsavgiften skal fjernes og at elbilene skal betale 50 prosent. Allerede i januar kan rushtidsavgiften være historie.

Frode Myrhol (FNB) er imidlertid ikke fornøyd før bompengene er helt borte, og sier han har funnet rom for nettopp dette.

- Rogaland har et fylkesveibudsjett på 400 millioner kroner hvert år. Vanligvis går ikke en krone til Sandnes, Sola, Stavanger eller Randaberg, på tross av at disse kommunene har over 50 prosent av innbyggerne i fylket. Det vi ønsker, er å øremerke 50 prosent av fylkets midler til disse kommunene. Dermed kan vi spytte inn disse midlene i prosjektene til Bymiljøpakken for å redusere bompengene, sier Myrhol.

Vil innføre gratis buss

Myrhol planlegger å legge fram forslaget på Fylkestinget i Rogaland 10. og 11. desember. FNB-politikeren mener at hvis Nord-Jæren i tillegg dropper midtstilt bussvei og går tilbake til å kun ha et sidestilt kollektivfelt, vil det være mulig å kutte ut bompenger helt i løpet av 2020-2021.

- Folk som sitter på Fylkestinget forteller meg at «nå må du huske at det ikke kun er Stavanger det dreier seg om her», og at jeg må tenke på hele fylket. Men de som sitter i Fylkestinget bryr seg jo ikke om Stavanger, Sandnes, Sola eller Randaberg. De fordeler midlene til alle andre steder enn der 50 prosent av befolkningen bor. Den urettferdige fordelingen vil vi se nærmere på, sier Myrhol.

Fylkesrådmannen foreslår å kutte 10 millioner kroner i kollektivtransporten neste år som en del av et større kutt på 80 millioner kroner. Frode Myrhol (FNB) vil i stedet gjøre bussen gratis for passasjerene. Foto: Kolumbus

Kommunene på Nord-Jæren har forpliktet seg til nullvekstmålet, som betyr at trafikkveksten skal komme i form av flere kollektivreisende og syklende, og ikke i form av flere kjøretøy på veien. Da staten i november bladde opp 1,7 milliarder kroner ekstra til Nord-Jæren over en tiårsperiode, var det under forutsetningen at nullvekstmålet blir nådd.

- Men er det i det hele tatt mulig å nå nullvekstmålet om bompengene forsvinner?

- Vi ønsker fortsatt å nå nullvekstmålet og beholde belønningsmidlene. Det ligger 460 millioner kroner i Kolumbus' budsjetter til drift. Samtidig får Bymiljøpakken 220 millioner kroner i belønningsmidler fra staten. Fylket får i tillegg overføringer fra staten på rundt 1,09 milliarder kroner. Hvis en bruker 240 millioner kroner av disse, så kan vi innføre gratis buss på Nord-Jæren. Og er det noe som vil bidra til nullvekst i biltrafikken, så er det et sånt tiltak, sier FNB-toppen.

MDG: - Vi ønsker det samme som FNB, men...

Miljøpartiet De Grønnes Aleksander Rügert-Raustein ønsker også gratis buss på Nord-Jæren, men er svært lunken til måten FNB vil hente de nødvendige midlene.

- De 400 millionene er investeringer som ifølge veistrategien for fylket skal brukes i distriktene, ikke i byene. Myrhol har helt rett, en annen fordeling kan tenkes, men da må vi nedjustere distriktsinvesteringene med 50 prosent, og det er en vei vi ikke vil gå. Det ville rasert tilbudet til distriktene, sier Rügert-Raustein.

MDG-politikeren, som også er leder av samferdselsutvalget i Rogaland, mener at å gå vekk fra midtstilt bussvei ikke ville monnet, og at en slik beslutning ville redusert fremkommeligheten og komforten betraktelig.

- Poenget med en midtstilt bussvei var i utgangspunktet at den ville vært konverterbar til en bybane, noe som ville vært mye bedre. Men veien gjør også at bussene slipper å svinge inn og ut av busslommene, og det er nødvendig for punktlig buss, sier Rügert-Raustein.

Alexander Rügert-Raustein (MDG) er leder for samferdselsutvalget i Rogaland. Han mener Frode Myrhols (FNB) forslag om gratis buss vil gi et dårligere busstilbud og potensielt høyere biltrafikk. Foto: Rogaland Fylkeskommune

MDG-politikeren sier at undersøkelser viser at passasjerene på Nord-Jæren er langt mer opptatt av komfort og punktlighet enn av bussprisene. Derfor mener han det er bedre å øke frekvensen og forbedre bussrutene fremfor å gjøre bussturen gratis.

- Han vil rasere god buss for gratis buss, og det er ikke vits. Reisevaneundersøkelsene gir klare indikasjoner på at folk på Nord-Jæren vil ha samme transportkvalitetene i en buss som bilen, og at prisen er mindre viktig, sier Rügert-Raustein og legger til:

- Bommen har en trafikkavvisende effekt som er kjent. Vi er imot å fjerne rushtidsavgiften, og det er helt uaktuelt å avskaffe bommen helt.

Nettavisen Økonomi kontaktet fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) for en kommentar, men hun ønsket ikke å kommentere utspillet fra Myrhol.

