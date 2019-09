FNs ekspert slakter Norge i knusende rapport

FNs spesialrapportør på menneskerettigheter og miljø, David Boyd, slakter norsk oljepolitikk etter tolv dager langt Norges-besøk.

Boyd mener Norge bidrar til brudd på menneskerettighetene globalt, gjennom klimaendringenes katastrofale påvirkning. Det skriver Dagbladet tirsdag.

Det er FN-ekspertens konklusjon etter å ha brukt de tolv dagene til å kartlegge menneskerettighets- og miljøforhold i Norge.

- Det er ingen tvil. Nasjoner som er store petroleumsprodusenter, som Norge, bidrar til menneskerettighetsbrudd gjennom klimaendringene, sier Boyd til Dagbladet.

På spørsmål om ikke dette er vel harde ord, utdyper han:

- Ja, men det er fakta. Og landene som har bygget økonomiene sine på fossile brennstoff, har bidratt mer enn andre. Et land som Norge som har stor rikdom, har også et stort ansvar for å gjøre mer for å løse denne store globale krisen, sier han og viser til FNs høykommisær for menneskerettigheter Michelle Bachelet som har beskrevet klimaendringer som den største trusselen mot menneskerettigheter noen gang, sier han til Dagbladet.

Boyd undrer seg over det han kaller det norske paradokset. At Norge på den ene siden er global leder innen menneskerettigheter og miljø, samtidig som Norge forsetter å utvide olje og gassindustrien.

