Følger du disse tipsene kan du spare tusenvis av kroner i skatt i 2021 - selv om du er ute i siste liten

Fyll opp BSU, gi forskudd på arv og få deg frikort hvis du tjener under 55.000 kroner i året. Rådene til ekspertene er mange for å få lavere skatt.

(Avisa Oslo): Året 2020 er inne i sine siste dager, men ennå er det muligheter for å gjøre noen smarte triks for å spare skatt og penger i 2021. Avisa Oslo (AO) har spurt noen kjente forbrukerøkonomer og sine beste triks for at du skal kunne få noen ekstra kroner i det nye året.

Når det gjelder å slippe unna formuesskatt, eller hvert fall få den redusert, kan et enkelt og sjenerøst triks være tingen.

Gi forskudd på arv før nyttår

– Du må skatte av nettoformue som overstiger 1,5 millioner kroner. For ektefeller, som lignes sammen, er beløpet tre millioner. Hvis du har planer om å gi gaver eller forskudd på arv kan det være lurt å gjøre før nyttår. Så unngår du skatt på nettoformue over beløpsgrensene. Men pass på så du ikke skyver formuesskatten over på barna. Hvis gavene gjør at de får nettoformuer som overstiger beløpsgrensene må de betale formuesskatt, sier forbrukerøkonom i Nordea Derya Incedursun til Avisa Oslo.

– For barn som er yngre enn 17 år i inntektsåret, og som bor sammen med foreldrene, skal de som hovedregel skattlegges sammen med dem.

BSU-kontoen er som alltid med når ekspertene gir spare- og skatteråd.

– Fyll opp BSU-kontoen. Men pass på så du sikrer at pengene er inne på kontoen innen fristen som pleier å være 31.12. Enkelte banker har noen dager før. I tillegg må du være oppmerksom på at bankene har ulike frister. For noen banker må beløpet være inne før klokken 12.00, for andre er fristen klokken 14.00. Sjekk med nettsidene på banken din for informasjon, råder Incedursun.

BSU gjelder for alle som er under 34 år. I tillegg må du ha en skattbar inntekt og det er viktig å huske på at pengene må brukes på bolig. I 2020 er BSU-beløpet 25.000 kroner. Av dette får du 20 prosent i skattefradrag. Det utgjør 5000 kroner i skattefordel per år.

– Det fradraget er gull verdt. Du både sparer til bolig med gunstig rente og får et stort skattefradrag, sier forbrukereksperten.

Få bonusen i januar

Har du opptjent en feit bonus eller provisjon kan det lønne seg å be arbeidsgiver om å få denne utbetalt i januar i stedet for i siste liten i desember.

– Dette kan lønne seg hvis du er nær ved å passere grensen for trinnskatt i 2020 og forventer å få en lavere utbetaling i lønn i 2021.

Hvis du har gått på en aksjesmell kan du få i underkant av en tredjedel av tapet ført som skattefradrag. Men det betinger at det er penger som ikke er plassert på en aksjesparekonto (AKS).

– Dersom du har tenkt å selge dem i løpet av kort tid, for eksempel i januar eller februar, kan det være lurt å gjøre dette før nyttår. Da får du 31,68 prosent i skattefradrag på tapet på neste års skattemelding, sier Incedursun.

Hun minner også om at du kan jobbe skattefritt for et få antall naboer eller venner. Avtaler du arbeid om å male huset, skifte dekk på bilen, vaske eller montere møbler kan du ta 6000 kroner skattefritt per husstand du bistår.

– Men det forutsetter at arbeidet utføres i personens hytte eller hjem. Det er den enkelte husstand som regnes som arbeidsgiver. Men arbeidets art må ikke bli av et så stort omfang at det blir å anse som en virksomhet. Du bør være forsiktig med å tilby ti naboer å male huset for eksempel. Men hjelper du to-tre nære naboer så er det absolutt innenfor. Er du i tvil, ta kontakt med Skatteetaten.

Få deg frikort

Et lite triks kan være å avtale et beløp for å male huset på 10.000 kroner. Da kan du begynne jobben i år og ta 6000 for den og fortsette neste år og få betalt de siste 4000 kronene.

– Det er innenfor, sier forbrukereksperten.

For arbeidstakere i tenårene, eller som tjener 55.000 kroner eller mindre i løpet av et år, er det viktig å få seg frikort.

– For dem som er fylt 13 år kan de få frikort og tjene inntil 55.000 kroner skattefritt. Dette beløpet regnes ikke inn i det skattefrie beløpet på 6000 kroner per år som du kan tjene på arbeid for en nabo, sier Incedursun.

Lene Drange er for veldig mange kjent som TV-profil i «Luksusfellen» på TV 3 hvor hun har hjulpet mange mennesker med å få økonomien på rett kjøl. I tillegg står hun bak Instagram-kontoen @snaponomi, hvor hun gir tips om personlig økonomi og er aktuell med ny bok om hvordan du kan få en bedre familieøkonomi som kommer ut i midten av januar.

– Gamle opplysninger

Blant flere råd eksperten gir deg, er en oppfordring om å gå gjennom skattekortet.

– Skattekortet for 2021 er nå tilgjengelig for de alle fleste. Så logg inn på Skatteetaten sine sider for å se dine tall. Fyll inn hva du tror du kommer til å tjene neste år, du fyller også enkelt inn gjeld, gjeldsrenter, formue osv Det er tall per 31.12.21 du skal fylle inn. Fyll inn så godt du klarer, men du kan også endre i løpet av året som kommer, sier hun til Avisa Oslo.

– Skattekortet ditt er nemlig basert på opplysninger fra skattemeldingen i 2019, det vil si slik din privatøkonomi var for nesten ett år siden! Har du for eksempel kjøpt bolig eller økt lånet i 2020, bør du senke skattetrekket for 2021, siden ditt rentefradrag er økt. Og betaler du for mye skatt, får du uansett pengene tilbake.

Hun kommer også med et spareråd til deg og dere som er selvstendig næringsdrivende.

– I tillegg til å spare til pensjon etter reglene i innskuddspensjonsloven, kan du spare inntil syv prosent av personinntekt mellom 1 G og 12 G (1 G = 101.351 kroner) med fullt fradrag i pensjonsgivende inntekt. Sparebeløpet reduserer altså både trinnskatten, trygdeavgiften og skatten på alminnelig inntekt, sier Drange.

Dobbel glede å gi til veldedighet

Incedursun i Nordea minner også om at individuell pensjonssparing (IPS) er en spareform som gir skattefradrag før du pensjonerer deg.

– For dem som betaler inntektsskatt kan dette være en god løsning. På IPS kan du sette inn 40.000 kroner per år og du får 22 prosent skattefradrag på alt du sparer. Men det er viktig å være klar over at du må betale den samme skatten av hver utbetaling når du pensjonerer deg. Pengene kan heller ikke brukes før det året du fyller 62 år.

– IPS pleier å ha samme frister som for BSU, så sjekk nettsiden til din bank.

Sparer du 40.000 på IPS får du et skattefradrag på 8800 kroner per år.

Drange oppfordrer også dere som ikke har betalt fagforeningskontingenten til å gjøre det. Her er et også penger å spare, 3850 kroner hvert år på det meste. I tillegg minner hun om at det gis skattereduksjon på penger som er donert til veldedige organisasjoner.

– Hvis du vil gi noe til veldedige organisasjoner er dette fint å gjøre før 2020 er over. Gir du pengegaver til enkelte veldedige organisasjoner før nyttår, får du 22 prosent skattefradrag på beløpet. Totalt kan du trekke fra slike gaver for hele 50.000 kroner. Du må gi minst 500 kroner til hver enkelt organisasjon, for å få fradraget

Det er kun organisasjoner som er oppført på denne listen hos Skatteetaten som gir skattefradrag ved donasjoner.

