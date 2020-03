Folk gikk bananas i matbutikkene: - Helt spinnvill rekord

Men dagligvarebransjen skulle helst vært rekordene foruten.

OSLO (Nettavisen): Torsdag og fredag forrige uke gikk folk i hele landet mann av huse til butikkene for å hamstre varer etter at koronapandemien for alvor inntok Norge.

Forrige torsdag ble også nesten hele Norge i praksis stengt ned, og panikken begynte å bre seg.

Omsetningsmessig var det god butikk for dagligvarebransjen.

- Omsetningen torsdag forrige uke var helt spinnvill. Det har aldri før vært så mange kunder i våre butikker, og aldri har de handlet mer. Den dagen mangedoblet vi omsetningen, sier kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen, til Nettavisen.

- Firedoblet omsetningen

Coop eier dagligvarekjedene Extra, Obs, Prix, Mega og Matkroken. Omtrent samtlige butikker i Coop-kjeden skal Kristiansen ham ha satt nye omsetningsrekorder for en enkelt dag forrige torsdag.

- Enkelte av våre butikker omsatte både to og fire ganger mer enn normalt på en hverdag, men det er variasjoner. Det må likevel sies at vi gjerne skulle vært disse rekordene foruten. Det har skapt et kjempepress og mange steder var det kaotiske tilstander. Det er ikke en ønsket situasjon.

- Selv om det var stor omsetning, så vil dette jevne seg ut. Det er mange som har mat hjemme for en god periode fremover nå. Forrige torsdag var en eksepsjonell dag.

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen. Foto: Halvor Ripegutu / Nettavisen

Ifølge Kristiansen ligger Extra-kjeden samlet fortsatt i vekst på rundt 15 prosent, sammenlignet med en normal hverdag. Den mest ekstreme hamstresituasjonen har også roet seg ned.

- Det er bra. Jeg håper dagligvarebransjen og helsemyndighetene har nådd ut med budskapet om at vi har nok mat til alle. Både i butikk og på lager, sier han.

- Mandag kom det inn matvarer nok til å fylle 60 vogntog til vårt hovedlager. Jeg håper at folk flest har fått med seg bransjen og helsemyndighetenes råd om ikke å hamstre, jeg tror derfor det blir noen færre folk i butikk de kommende dagene.

I disse koronatidene har alle butikkene i Coop-kjeden satt inn omfattende tiltak for å sikre at folk er trygge i butikken og at smittefaren begrenses.

Rengjøring minst tre ganger om dagen.

Rengjøring av håndtak på dører og frysebokser, skuffer og skap.

Rengjøring av touchskjermer.

Rengjøring av bankterminaler.

Rengjøring av hyllekanter.

Kundes tilbys desinfiserende middel ved inngangspartiet.

Oppfordring til kunder om å holde god avstand til hverandre.

Oppfordring til kunder om å holde god avstand til butikkansatte.

Salatbaren i de butikkene som har det fjernes, etter råd fra myndighetene.

- Vi gjør dette på oppfordring, men Mattilsynet har også sagt at viruset ikke smitter gjennom mat.

Rema: - Største salgsdag noensinne

Etter den verste hamstreperioden er det likevel ikke aktuelt å sette begrensninger på kjøp av varer.

- Per nå er det ikke aktuelt for oss å innføre en maksbegrensning på varer. Vi er redd for at det skal tolkes som at det er begrensninger på ulike varer. Det er det jo ikke, sier Kristiansen.

- Så er det viktig å huske at mange nå settes i karantene eller havner i isolat, og ikke har mulighet til å handle selv, da er det viktig at vi hjelper hverandre å handler. Da kan ikke vi sette en maksbegrensning på antall varer.

Calle Hägg PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000, Calle Hägg. Foto: Privat

Hos konkurrenten Rema 1000 meldes det også om stor etterspørsel forrige uke.

- Vi hadde nesten tre ganger så høy omsetning på torsdag som tilsvarende torsdag i 2019, og det var vår største salgsdag noensinne. Det var mange nye kunder, men fremfor alt var handlekurvene større, skriver PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg i en mail til Nettavisen.

- Vi hadde vekst i alle kategorier unntatt blomster som hadde stor nedgang. Hermetikk og tørrvarer har hatt vekst over hele linjen. Folk har ikke bare hamstret toalettpapir, men også kjøkkenrull og tørkerull.

Rema 1000 setter nå inn følgende tiltak for å hindre smitte:

Desinfisering av vogner.

Desinfisering av kurver.

Desinfisering av kontaktflater (som bankterminaler, tastaturer og cashguard).

- Vi har tett dialog med myndighetene og baserer oss på fakta og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Dette innebærer blant annet gode rutiner på håndhygiene i butikkene, kontorer og lagre.

Kine Søyland, kommunikasjonssjef i NorgesGruppen. Foto: Vegard Vågnes / Nettavisen

NorgesGruppen, som blant annet eier dagligvarekjedene Kiwi, Meny, Spar og Joker, hevder de ikke har fokus på omsetning.

- Ikke i det hele tatt. Vi er i en spesiell situasjon og dagligvarebransjen har et viktig samfunnsoppdrag. Det er tøffe tider og ingen er vinnere, sier kommunikasjonssjef i NorgesGruppen Kine Søyland til Nettavisen.

- Vi gjør alt vi kan for å sørge for at butikkene våre er trygge.

- Ikke slike mengder til daglig

Forrige torsdag var Nettavisen på Kiwi Hoffsveien i Oslo. Daglig leder Nina Nilsen hadde kalt inn ekstra bemanning for å ta unna de store folkemengdene, og å fylle på varer i de tomme hyllene.

Se intervju øverst i saken.

- Fra vi åpnet dørene har det rent inn mennesker som vil ha mat. Men hadde folk bare kjøpt det de trengte hadde det ikke vært noe problem. Men når folk kjøper hele esker med ting blir det litt verre. Leverandørene våre er ikke tom. Vi får varer hver eneste dag, sa Nilsen til Nettavisen forrige torsdag.

- Det blir rekord i dag. Det er ikke slike mengder til vanlig. Vi sammenligner denne dagen med 16. mai, som er den største dagen i året, og denne dagen går nok over det.

Daglig leder i Kiwi Hoffsveien i Oslo, Nina Nilsen. Foto: Vegard Bjerknes Vågnes / Nettavisen

NorgesGruppen har nå innført følgende tiltak i sine butikker:

Vask av handlekurver.

Vask av betalingsterminaler.

Tilbyr kundene håndvaskmuligheter og antibac.

Legger klistremerker på gulvet om hvor folk kan gå slik at nødvendig avstand blir holdt.

Tiltak i butikken på Kiwi i Kværnerbyn i Oslo sentrum. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Vurderer å begrense antallet i butikkene

I Meny, som altså eies av NorgesGruppen, har de merket godt at den verste hamstringen er unnagjort. Men det

- I Meny-butikkene har vi hatt økt omsetning som følge av hamstringen, særlig på forrige torsdag og fredag, men vi ønsker ikke å kommentere dette mer konkret, sier kommunikasjonssjef i Meny, Nina Horn Hynne, til Nettavisen.

- Men det er i ferd med å normalisere seg. Flere av butikkene våre har godt påfyll av varer, og det fylles stadig på i disse dager.

Kommunikasjonssjef i Meny, Nina Horn Hynne. Foto: Coop Meny

I likhet med de andre dagligvarekjedene er det varer som mel, pasta, hermetikk, tørrfor og toalettpapir det har blitt hamstret mest av.

- Vår oppfordring er å handle som normalt. Da blir det nok varer i hyllene til alle. Hvis alle handler ekstremt mye kan det gå timer og døgn før det blir fylt på igjen i hyllene. Det kommer jevnlig påfyll i butikkene, det er masse varer på laget, og det er ingen grunn til bekymring.

Horn Hynne oppfordrer videre folk til å hjelpe hverandre, og er glad for at det er opprettet flere grupper i sosiale medier som tilbyr handlehjelp. Dette bidrar dessuten til at færre er i butikk, og dermed demper smittefaren.

95 prosent tester negativt for korona

Meny-kjeden vurderer også å sette inn andre tiltak.

- Foreløpig er vi opptatt av at folk holder avstand, noe vi opplever at folk er mer bevisst på. Det vurderes også om vi skal ha tape opp streker i butikken for å markere avstand og om vi skal ha begrensninger på hvor mange som får være i butikkene samtidig.

- Vi setter også ut desinfiserende middel, henger opp plakater med hva folk bør tenke på. Vi oppfordrer også folk til ikke å bruke kontanter, og at de som er komfortabel med det bruker selvbetjeningskassene for å hindre spredning.

De siste offisielle tallene fra FHI er 1423 smittetilfeller. Blant disse er seks døde. Tre av dødsfallene ble meldt onsdag.

Det er viktig å bite seg merke i at mørketallene er ukjente. Foreløpig er det bare syke som blir testet, i tillegg til helsepersonell.

Totalt 28.522 personer er testet. Andelen negative tester, sett helt bort fra mørketall, er 95 prosent.

68 personer er lagt inn på sykehus, 18 personer har fått intensivbehandling.

