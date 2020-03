Folk hamstrer varer - butikkjedene avlyser priskrigen mot påske

Folk hamstrer matvarer i butikkene, mens FHI advarer mot å være blant mange folk. Nå tar butikkjedene grep og stopper kundekampanjer i tiden framover.

- Slik det ser ut nå, blir det ingen priskrig i år, sier Tom Ystaas, prissjef i Enhver.no, som sammenligner priser på matvarer hver uke.

Han forteller at han opplever at sikkerhet og renslighet er det som er i fokus hos butikkene nå, og med strenge beskjeder om å ikke dra til fjells, vil heller ikke folk ha like stort behov for typiske påskevarer:

- Hvis ingen kommer seg til fjells, blir det mindre handling av påskevarer, sier han.

Ystaas påpeker at vi ikke kan utelukke at det kan bli priskrig, men med kun tre uker til påske og koronaviruset fortsetter å spre seg i landet, ser det mørkt ut.

- Tre uker før påsken skulle det vært fres i priskrigen. Normalt har påskepriskrigen startet på dette tidspunktet, forteller han.

Stopper kampanjer

Heller ikke butikkjedene selv tenker på priskrig nå, som de vanligvis ville gjort på denne tiden av året.

- Avlyser dere årets priskrig mot påsken?

- Priskrig er ikke noe tema i det hele tatt nå. Vi må sørge for at butikkene er så trygge som mulig for kunder og ansatte nå, og gjøre det vi kan for å ha varer i butikk, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, til Nettavisen.

- Det er ingen som tenker markedsføring eller priskampanjer nå, legger hun til.

Søyland forteller at de følger situasjonen med koronaviruset tett hver dag, og er opptatt av at kundene får nok varer. For å sikre det, gjør de ett viktig grep:

- Det er en del kampanjer som har vært planlagt lenge som vi stopper. Alt vi klarer å stoppe av kampanjemateriell stopper vi, sier hun.

Stort press i butikk

Også Coop Norge velger å droppe kundeaviser i tiden framover, mens koronaviruset herjer som verst i landet.

- Det stemmer at vi nå justerer markedsføringen av kampanjer, fordi vi må sørge for å ha nok varer i butikken, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

«Til tross for økt handel av enkelte basisvarer er tilgangen på varer i Coops butikker god. Likevel kan høyt salg i perioden gi kortvarige utsolgt-situasjoner. Hamstring er derfor unødvendig og kan forsterke disse kortsiktige utfordringene», skriver Coop i det som skulle vært ukens kundeavis.

- Avlyser dere priskrigen mot påske?

- Nå er fokuset utelukkende på sikkerheten til de ansatte og kundene våre, og at vi sikrer så vi får ut varene i butikkene våre. Det er prioriteringen nå. Det er et vanvittig press på de ansatte, som gjør en fantastisk jobb, sier Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge.

Selv om folk de siste par ukene har hamstret mye mat, mener han at det er mindre av det nå.

- Hamstringsfasen er over nå, og har stabilisert seg. Vi synes det er viktig å opprettholde det slik, sier han.

Takle Friis oppfordrer også til å oppsøke de litt større butikkene, som Coop Obs, der det er mer plass og man kan kanskje slippe å gå helt oppi folk.

Nettavisen har ikke lykkes med å få en kommentar fra Rema 1000.

Da Nettavisen var i dialog med Konkurransetilsynet i forrige uke, for å høre om de vil pålegge kjedene å ikke kjøre priskrig til påsken i år, avviste de dette. Det skyldes at varer butikkene typisk kjører priskrig på, ikke er varer som er livsnødvendige.

