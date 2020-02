Folk som anklages for å ha inspirert til massedrap må ha rett til å forsvare seg

Grunnleggende presseetikk tilsier at Fjordman må få forsvare seg mot anklager om at han inspirerte til massedrap på 77 mennesker.

Bloggeren «Breidablikk» i NRK-serien 22. juli ligner til forveksling på bloggeren Fjordman, også kjent som Peder Are Nøstvold Jensen. Da er det også rett og rimelig at den anklagde slipper til orde og får forsvare seg.

De siste ukene har det vært en skarp debatt om at Aftenposten inviterte Jensen til å skrive et leserinnlegg der han kritiserer at NRK-produsentene aldri kontaktet ham i researchen til serien.

Debatten reiser to spørsmål:

Hadde NRK noen plikt til å snakke med Fjordman forut for serien?

Og; var det kritikkverdig av Aftenposten å slippe til denne debatten?

Etter min mening er svaret nei på begge spørsmålene.

BREIDABLIKK: Den fiktige bloggeren i NRK-serien er åpenbart bygget på historien til Fjordman. Foto: NRK

NRK hadde et rikt kildemateriale å bygge på når de skapte figuren Breidablikk, blant annet omfattende sitater fra Fjordman i terroristens såkalte kompendium og Peder Nøstfold Jensens egen bok.

Kanskje ville serien blitt bedre hvis de også hadde intervjuet Fjordman, men etter min oppfatning må det være opp til serieskaperne. Figuren Breidablikk ligner på Fjordman, men er fortsatt en fiktiv karakter.

Breidablikk er ikke Fjordman, selv om skikkelsen er inspirert av bloggeren.

At Aftenposten reiser dette spørsmålet er helt greit. Det har offentlig interesse og jeg kan ikke se at Peder Nøstvold Jensen skal nektes å komme til orde med synspunkter på en serie som har berørt og engasjert så mange og der en av hovedfigurene er bygget på hans historie.

I dag kritiserer avisen Vårt Land avgjørelsen, og skriver følgende på lederplass:

«Peder Jensen er uten juridisk skyld i terrorangrepene 22. juli. Det er allikevel et faktum at hans skriverier var viktig politisk ammunisjon for Anders Behring Breivik. Ord kan drepe, og store deler av Breiviks manifest var hentet rett fra Jensens ekstreme ytringer».

Videre:

«Han er et av de sterkeste eksemplene i moderne tid på at ord kan lede til drap. Alle som velger å gi ham spalteplass, bør ha det i bakhodet».

Jeg leser dette som en sterk beskyldning av faktuell art, nemlig en påstand om at Peder Nøstvold Jensens meninger inspirerte til bombingen av regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya 22. juli 2011.

Etter dagens straffelov er det inntil 6 års fengselsstraff for offentlig å oppfordre noen til terrorhandlinger.

VÆR VARSOM: Den etiske plakaten til norsk presse sier at de som utsettes for sterke beskyldninger og angrep skal få forsvare seg. Foto: Vær varsom-plakaten (Norsk Presseforbund)

Det er ingen tvil om at Peder Nøstvold Jensen ga uttrykk for ekstreme meninger i sine blogginnlegg, der han påstod at muslimer vil overta Europa (eurasia-konspirasjonen) og oppfordret til tvangsdeportasjon av muslimer.

Det er heller ingen tvil om at massedrapsmannens kompendium inneholder lange passasjer fra Fjordmans blogger.

Fjordman og Anders Behring Breivik hadde altså mange felles oppfatninger, men ingen har påstått at Fjordman har oppfordret til drap og terroraksjoner. Etter 22. juli karakteriserte Fjordman Anders Behring Breivik som «et monster» etter massedrapene.

Poenget er at massedrapsmannen levde i sitt eget vanvittige ekkokammer i grenseland til å være utilregnelig. Han satt på gutterommet og øvde seg på drap gjennom voldelige dataspill, og brukte rusmidler på drapsdagen. Etterhvert dreide hatet seg mot en offentlig elite som tillot masseinnvandring.

Terroristens manifest tar også et oppgjør med norske redaktørstyrte mediers påståtte sensur, og han ser en sammensvergelse mellom politikere og pressefolk. Husk at SKUP-konferansen for undersøkende journalistikk var et terrormål han vurderte, men forkastet.

Anders Behring Breivik hentet næring til sitt maniske og vanvittige verdensbilde fra mange kilder, også bloggeren Fjordman. Men det er et stykke derfra til å legge ansvaret for massedrapene på en person som ikke har gjort noe kriminelt, men som har utnyttet ytringsfriheten til å gi uttrykk for ekstreme meninger.

For å sitere Fjordmans egen Facebook-side: «Etter å ha fått høre i nesten et tiår at man er medansvarlig for handlinger man beviselig aldri var involvert i, begått av en mentalt forstyrret person man aldri har møtt, er det lett å bli lei».

Ingen har krav på å komme til orde i redaktørstyrte medier. Det er faktisk opp til redaktøren å sette grenser og Peder Nøstvold Jensen får ikke spalteplass i noen toneangivende medier for sitt syn på innvandring og eurasia-teorier.

Men når han anklages for å ha inspirert til drap på 77 mennesker, så har han en selvsagt rett til å forsvare seg. Derfor var det riktig av Aftenposten å trykke hans innlegg om 22. juli-serien, og Vårt Land skal få store problemer med å nekte ham spalteplass for et tilsvar til påstanden om at han er et av de sterkeste eksemplene i moderne tid på at ord fører til drap.

Det er faktisk enkel presseetikk at de som utsettes for sterke beskyldninger skal ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske forhold, og at de som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig ha adgang til tilsvar.

Det betyr ikke at Peder Nøstvold Jensen har rett. Men selv han har visse rettigheter i et liberalt demokrati.

