Folketomme gater i hele landet: - Surrealistisk. Føler jeg er med i en film

Norsk næringsliv blør. Etter denne uken kan det være ytterligere 100.000 nye som er permittert fra jobbene sine, sier Virke til Nettavisen.

OSLO (Nettavisen): Siden koronaepidemien brøt ut i Norge i slutten av februar har en rekke ulike bedrifter permittert ansatte. På en uke har Nav mottatt 105.000 søknader om permitteringer.

Butikker i hele landet stenger, i tillegg har myndighetene satt inn de sterkeste og mest inngripende tiltakene i fredstid i Norge for å hindre ytterligere koronasmitte.

I hele landet er som kjent barnehager og skoler stengt, kulturarrangementer forbys, i tillegg er en rekke andre tilbud vi ellers tar for gitt besluttet midlertidig lagt ned. Serveringssteder som ikke kan tilby mats og sikre tilstrekkelig avstand på én meter mellom kundene, får heller ikke holde åpent.

- Surrealistisk

I Oslo har det i over en uke vært folketomme gater. Også på de ellers så trafikkerte områdene som Jernbanetorget og paradegaten Karl Johan.

- Nå har jeg bodd i Oslo siden 2016 og aldri opplevd at Karl Johan har vært så tom som nå, sier sykepleierstudenten Caroline Norlin til Nettavisen.

- Jeg synes det er surrealistisk. Jeg føler jeg er med i en film. Jeg trodde ikke at dette skulle kunne skje. Men nå er det en gang slik at det er unntakstilstander, da må man bare gjøre det beste ut av den situasjonen som er.

Tendensen er den samme i resten av landet. Folketomme sentrums- og handelsgater.

Caroline Norlin (23) er permittert butikkmedarbeider og sykepleierstudent. Foto: Daniel Yul Kim / Nettavisen

Norlin har to deltidsjobber, som medarbeider i kosmetikkbutikken Fredrik og Louisa, og som pleieassistent på et sykehjem.

- Jeg er i sentrum nå for å gjøre unna noen siste ærender før butikkene stenger dørene. Butikken der jeg jobber lukker dørene i morgen. Siden det er så få folk ute i gatene tror jeg det er det mest lønnsomme akkurat nå.

Selv om butikken stenger har sykepleierstudenten mer enn nok jobb på sykehjemmet.

- Det er et svært stort behov. Det er mange som blir satt i karantene og er hjemme med barn. Da er det veldig stort behov for oss pleieassistenter og studenter. Jeg jobber også som personlig brukerstyrt assistent og bidrar der jeg kan.

- 100.000 nye permitteringer

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke er sterkt bekymret for sine bedrifter og folketomme gater.

- Det er dramatisk. Handels og tjenestenæringen er hardt rammet og mange bransjer er nedstengt eller i ferde med å bli nedstengt fordi de ikke er kunder. Det gjelder treningsbransjen, kulturlivet og nå faghandelen, altså, alt som går på mote, sko, klær, blomster og urmaker er mer eller mindre nedstengt, sier administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke, Ivar Horneland Kristensen, til Nettavisen.

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen. Foto: Daniel Yul Kim / Nettavisen

Konsekvensene er dramatiske i hele landet. Manglende etterspørsel innen trening, varehandel, reiseliv og kultur fører til hundretusenvis av midlertidige tapte arbeidsplasser.

- Det er et omfang på 100.000 arbeidsplasser som kommer til å bli permittert i løpet av denne uken her.

- For noen av disse bransjene, fordi man tar en samfunnsdugnad og stenger ned for å hindre smitte, er de helt uten inntekt, men man har kostnader. For andre er kundene borte, og det gjelder spesielt faghandelen. Da får det dramatiske konsekvenser, og man må innskrenke fordi man ikke har inntekter, men fortsatt har utgifter.

Folketomt sentrum i Skien lørdag 14. mars. Lise Lotte Nyrud / Telemarksavisa Foto: Lise Lotte Nyrud / Telemarksavisa

NTNU Handelshøyskolen-professor Jon Olaf Olaussen mener tiltakene mot korona-epidemien kan skape større skade enn selve smitten. Det kan føre til massiv arbeidsledighet, konkurser sosiale konsekvenser, og det kan få enorme følger.

Virke-toppen forteller om tilfeller med omsetningsnedgang på 75 prosent fra en uke til en annen, og enkelte butikker med negativ omsetning. Det vil si at det var en kunde innom butikken som hadde reklamasjon og fikk pengene igjen.

Horneland Kristensen er for tiden i karantene og har ikke selv sett det folketomme Oslo sentrum.

- Men jeg har hørt om dette, og det er en underlig stemning. Hvem hadde trodd at vi på to uker skulle gå fra et normalt liv til dette. Det er faktisk uvirkelig og det er bedrifter som rammes, men det er også ansatte i disse bedriftene som nå står uten jobb.

Koronaviruset setter sitt preg på Norge. I Oslo sentrum på Karl Johan, var det ikke mye bevegelse fredag formiddag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Krisetiltak på 280 milliarder kroner

Virusutbruddet vil ha stor innvirkning på norsk økonomi og trekke aktiviteten betydelig ned den nærmeste tiden.

Fredag la regjeringen frem nye krisetiltak:

Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.

Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.

Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

Folketomt i gågaten i Lillehammer torsdag formiddag, Foto: Sol Vår Haukaas Olsen / Mitt Lillehammer

Krisetiltakene som så langt er inngått antas å motvirke inntektsbortfallet og bedre likviditeten i norske bedrifter og husholdninger med om lag 280 milliarder kroner.

Til sammenligning var samlet verdiskaping i fastlandsbedriftene rundt 600 milliarder kroner per kvartal før virusutbruddet.

– Disse tiltakene vil bidra til at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom denne tøffe tiden, slik at folk fremdeles har jobber å gå til når denne krisen er over, sier statsminister Erna Solberg (H).

Så langt har tiltakene allerede kostet staten 65 milliarder kroner.