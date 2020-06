Foodora har lekket over 700.000 passord

Matleveringstjenesten Foodora er rammet av et omfattende datainnbrudd.

Det er Delivery Hero, selskapet som eier Foodora, som melder om datatyveriet, som skal berøre personlige data til brukere i 14 land, derunder Norge.

Informasjonen som er stjålet inneholder navn, adresser, telefonnummere og passord til 727.000 kontoer - det skal ikke være lekket finansielle data.

Dataene ble ifølge nettstedet databreachtoday.com postet 19. mai på et velkjent forum for å dele stjålne data, og er siden det repostet flere andre steder.

- Dessverre kan vi bekrefte at det er identifisert en datalekkasje som gjelder personlige data helt tilbake til 2016, sier Delivery Hero i en melding.

- Skjedde i fjor

Det Berlin-baserte selskapet sier de nå jobber tett med berørte myndigheter og flere sikkerhetsselskaper for å finne årsaken til sikkerhetshullet og informere berørte parter. Delivery Hero selv har ikke bekreftet antallet kontoer som skal være berørt.

Kilder som har postet lekkasjen hevder at datatyveriet fant sted i 2019.

Datatyveriet skal berører registrerte Foodora-brukere i De Forente Arabiske Emirater, Singapore, Tyskland, Spania, Frankrike, Liechtenstein, Italia, Østerrike, Hong Kong, Nederland, Canada, Sverige, Norge og Australia.

Sikkerhetsekspert Troy Hunt, som står bak tjenesten Have I Been Pwned, der du selv kan sjekke om du har en epostadresse som er kompromittert, hevder at dette innbruddet har rammet 600.000 unike epostadresser.

Foodora i Norge har så langt ikke besvart Nettavisens henvendelse i denne saken.