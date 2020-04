For rundt 1000 kroner kan du få denne lamaen i videokonferansen din

En gård i Silicon Valley i USA lar folk betale for å få lamaer, geiter og andre husdyr til å stille på videokonferanser.

Siden lanseringen av tjenesten, kalt Goat 2 Meeting, i forrige måned, har gården Sweet Farm mottatt mer enn 300 forespørsler om at dyr skal være med på firmamøter.

Gården er blant annet omtalt i Business Insider.

Ettersom pandemien fører til at millioner av mennesker jobber hjemmefra i disse dager, tyr mange til videosamtaler over Zoom, Google Hangouts og andre programmer for å arrangere møter og samtaler ansikt til ansikt.

Og det er her dyrene kommer inn i bildet, bokstavelig talt.

Folk kan betale alt fra 65 dollar til 250 dollar for forskjellige interaksjoner med dyrene, som inkluderer geiter, sauer, griser, kuer, kalkuner og ikke minst lamaer - det desidert mest populære valget, ifølge gården selv.

For 65 dollar får du en 20-minutters virtuell omvisning på gården for opptil seks anropsdeltakere. For et større møte kan du betale 100 dollar for en 10-minutters konferansesamtale med et dyr eller 250 dollar for en 25-minutters virtuell omvisning.

Medeier Anna Sweet sier til Business Insider at pengene som kommer inn fra konseptet vil hjelpe gården med å gjenvinne noen av inntektene som har gått tapt på grunn av koronaviruset.

Gården er nemlig delvis finansiert av personlige besøk, noe som har blitt umuliggjort på grunn av pandemien.

– Jeg tror vi alle er litt stresset over det som skjer - mange av oss sitter mye inne. Vi håper at dette kan få noen smil tilbake på folks ansikter, samtidig som vi får tatt dem med til gården, sier Sweet.

Interessert? Du finner all informasjonen du trenger på Sweetfarm.org.