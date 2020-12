For sju år siden la Magnus Wanberg merke til noe hos kollegaene sine. Nå hylles oppfinnelsen hans verden rundt.

Remarkable 2 er kåret til en av de hundre beste innovasjonene i 2020. Nå satser selskapet bak på eksplosiv vekst.

Det er det amerikanske nyhetsmagasinet Time Magazine som står bak kåringen.

Remarkable 2 er blant produktene som er kåret for beste produktivitet, og totalt i alle kategorier er det 100 nye innovasjoner i 2020 som er på listen.

- Det er veldig gøy, sier gründer og sjef Magnus Wanberg (36) i Remarkable til Nettavisen.

Fokuserer på produktivitet

Remarkable ble lansert i 2016. Tre år tidligere fikk Wanberg ideen til oppfinnelsen etter å ha sett hvordan kollegaer fortsatt foretrakk å skrive notater på papir, selv om de hadde smarttelefoner og laptoper tilgjengelig.

Siden den gang har de lansert to skrivebrett for notater og tegning - som skal føles som om det er et vanlig papir. Det andre skrivebrettet, som er en oppgradert versjon av det første, ble lansert i mars i år. Det er dette de har fått stor anerkjennelse for, ikke bare i Time. Også store nettsider som amerikanske The Verge, Gizmodo og Mashable eller britiske Techradar har også hyllet produktet, tross enkelte reserverasjoner, spesielt knyttet til den høye prisen, som er på nivå med en Ipad.

Wanberg forklarer hvorfor han tror de fikk anerkjennelse for produktets produktivitet.

- Vi prøver å skape produkter inspirert av papir, som gir folk mer fokus og konsentrasjon - som igjen skaper produktivitet, sier Wanberg.

Han forklarer at produktet har alle fordelene med papir, og fordelene med nettbrett - i form av at man kan dele alt man gjør digitalt. Men det de mener er ulempene med vanlige nettbrett har de luket bort, for eksempel apper og varsel fra mail og sosiale medier.

Skiller seg fra Apple

Han mener deres største konkurrent er penn og papir, og mener deres skrivebrett skiller seg veldig fra Apples ipad.

- Ipad er en datamaskin i nettbrett-form, og har en lysende skjerm av glass. Vi har en helt annen overflate, som føles som papir, og funksjonelt er det helt forskjellige verdener, forklarer han.

- Når du skriver på ipad gir ikke det like god tenkning som når du skriver på Remarkable, hevder han.

- Hvordan skal dere klare å konkurrere mot Apple, og få nordmenn til å velge Remarkable?

- Vi tilbyr ingenting som tråkker Apple på tærne. Vi ser ikke på dem som en konkurrent, men en viktig partner. Du kan laste ned vår app på App store - der ligger alle dokumentene dine fra Remarkable.

Taper penger - satser internasjonalt

I 2019 hadde selskapet driftsinntekter på 368 millioner kroner, og resultat før skatt på minus 31,2 millioner kroner.

- Alt går i henhold til planen. Vi investerer og bygger opp selskapet, og i fjor hentet vi over 100 millioner kroner fra amerikanske investorer, forteller Wanberg.

- Når har dere tenkt å tjene penger da?



- Det er ikke det viktigste nå. Nå er det viktigste å lære mer om kundene for å kunne lage bedre produkter, og bygge opp selskapet. Målet er å bygge et globalt teknologiselskap, så kommer pengene etter hvert, sier han.

Han vil ikke si noe om hvor lang tid de har tenkt å satse før de må begynne å tjene penger.

Skal ansette nye hver uke

Til tross for tap i fjor, satser selskapet stort.

De har vokst fra sju ansatte i 2016 til 130 ansatte i 2020. I 2021 har de planer om å ansette én person i uka.

- Det ligger godt an til det - om det ikke blir flere. Vi må bygge et stort apparat for å kunne nå ut internasjonalt, sier Wanberg.

Det er ikke bare å nå ut til folk i hele verden som er viktig, men de vil også fortsette å utvikle produktene og ha nok ansatte som jobber på teknikksiden.

- Det blir spennende å se hva fremtiden bringer, sier han.

Tirsdag åpnet de sin første pop-up butikk midt i Oslo sentrum, for å gi folk mulighet til å prøve ut produktet deres.

De vil nå flere mennesker, og ser derfor fordelen med å ha en fysisk butikk. Remarkable har også inngått et samarbeid med Elkjøp i Norden.

Det er imidlertid usikkert hvor lenge de skal ha pop-up butikken.

