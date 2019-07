Forbanna på politikerne: Lanserer egen protest-øl

Bergensbryggeriet har fått nok av politikernes alkoholreguleringer. – Det virker som lyset er på, men det er ingen hjemme, sier bryggerisjefen.

Alkoholloven er streng i Norge. I motsetning til mange naboland er det ingen anledning til å hverken reklamere eller informere om produktene, utenom veldig nøktern informasjon på egne nettsider.

7 Fjell Bryggeri i Bergen har sett seg lei på denne alkoholloven. De mener at lovverket er utdatert, gammeldags og strider mot vanlige folks rettsfølelse. Dermed har de gjort det de kan best: Å brygge et eget øl.

2.400 protestbokser

Ved hjelp av nøytral innpakning av ølen, lik snus og tobakkspakker, og med en tydelig advarsel, har de tappet 2.400 bokser med ølet. Snart kan du finne ølet på Vimonopolet.

«Inntak av håndverksøl kan medføre overdreven tiltro til egne ferdigheter», står det i en klar advarsel på boksen.

PROTEST: Denne ølen, som egentlig er en dobbel IPA med bitter smak, er en protest mot et regelverk bryggeriet mener er utdatert og gammeldags.

– Lovverket er utdatert og vanskelig å etterleve. Vi kan ikke informere våre kunder om våre produkter i sosiale medier. Samtidig er det ingenting som stopper store utenlandske bryggeri fra å gjøre det, sier Jens Eikeset som er daglig leder i 7 Fjell Bryggeri.

Han mener loven favoriserer utenlandske aktører foran norske bryggerier.

– Hva protesterer dere mot?

– Vi sitter med et lovverk som blokkerer for at bransjen vår kan benytte sosiale medier til nøktern og saklig informasjon, forteller han til Nettavisen.

Han er imidlertid tydelig på at de ikke ønsker noen sterk liberalisering.

– I Norge har alkoholreklameforbudet stått veldig sterkt, og det er vi for. Det er fordi vi vet at produktet vi produserer har en negativ helseeffekt.

BRYGGER ØL: Jens Eikeset er daglig leder i 7 Fjell Bryggeri som brygger mange forskjellige typer øl. Foto: 7F

Risikerer 25.000 kroner i bot per dag

Bryggerisjefen forklarer at loven kan få noen merkelige utslag.

– Du kan informere for produkter du eksporterer eller ønsker å eksportere, men da kan du ikke bruke norsk. Vi må velge mellom våre norske forbrukere og det internasjonale markedet. Det virker som lyset er på, men ingen er hjemme, spør Eikeset.

Bryggeriet organiserer ofte ølsmaking. Eikeset forteller at mange kunder får hakeslepp når han forklarer lovverket.

– De synes det er merkelig når jeg forteller at jeg ikke kan legge ut et bilde i sosiale medier hvor jeg smiler bredt fra ølsmakingen, fordi det kan virke innbydende, sier han.

– Men tror du lovverket vil bli endret?

– Jeg er optimist av natur, så jeg tror det er et så klart brudd på den allmenne rettsoppfatningen at folk vil reagere, sier han.

Hvis bryggeriet bryter loven får de først et varsel av Helsedirektoratet med 14 dagers frist på å rette opp feilen. Hvis de ikke retter det opp, vanker det dagbøter på 25.000 kroner per dag.

AVHOLDS: Marit Barene er generalsekretær i Edru Livsstil og mener alt av alkohol bør selges med advarsler og nøytral innpakning. Foto: Edru Livsstil

Vil ha alkoholen i nøytrale flasker

Det som med bryggeriets briller er en parodi på regelverket, er blodig alvor for avholdsorganisasjonen Edru Livsstil.

Nylig foreslo gruppen å gjøre nettopp det bryggeriet gjør: Innføre nøytral emballasje for alle alkoholprodukter. (Se faksimile under)

– Det er jo et artig stunt for å få oppmerksomhet rundt ølet, i hvert fall. Nå får vi jo også testet nøytral emballasje, sier Marit Barene som er generalsekretær i avholdsorganisasjonen.

EDRU FLASKE: Avholdsorganisasjonen Edru Livsstil mener alkohol bør pakkes inn i nøytral emballasje. Foto: Faksimile Bergens Tidende 15. juli 2019

– Er det nødvendig når nedgangen i alkoholforbruket ifølge Foljehelseinstituttet har vært så sterk?

– Norsk ungdom drikker mindre enn sine jevnaldrende i Europa, men de drikker mer når de først drikker. Den nedadgående trender i alkoholbruk siden årstusenskiftet ser ut til å ha stoppet opp sier Barene til Nettavisen.

Hun mener både vin, øl og sprit bør pakkes inn på samme måte som snus og tobakk.

– Du etterlyser egne advarsler på alkohol, men de fleste er vel klar over at alkohol er skadelig?

– De fleste er klar over at alkohol er skadelig, men ikke hvor skadelig det kan være. For eksempel er det en utbredt misoppfatning at litt alkohol er sunt for hjertet, selv om forskningen grundig har tilbakevist dette, sier Barene

Hun legger til:

– I en undersøkelse fra 2016 svarte nesten halvparten at de ikke kjente til flere av de alvorligste skadene barn kan få hvis mor drikker alkohol under svangerskapet. Da tenker jeg det kan være en nyttig påminnelse med en advarsel på flaskene, sier Barene.

– Regjeringen som gjør dette, signerer sin egen avskjedssøknad

Tilbake til bryggerisjefen i Bergen finner vi liten forståelse avholdsfolkets forslag.

– Den regjeringen som innfører noe sånt, signerer samtidig sin egen avskjedssøknad, sier Jens Eikeset i 7 Fjell Bryggeri til Nettavisen.

Han forklarer:

– For det første blir det håpløst å navigere i enhver dagligvarebutikk eller vinmonopol. Hvis du går inn i en dagligvarebutikk for å kjøpe snus, merker du at tiden det tar før du får varen har gått opp og opp etter de nøytrale pakkene kom.

Det kan også bli rimelig komplisert å innføre, mener Eikeset.

– Så har du vinmonopolet med 25.000 forskjellige varer, som må innføre særregler for Norge som er brudd på EØS-reglementet. Dette virker mildt sagt ikke særlig gjennomtenkt av edru.no.

Lover det smaker bra

Uavhengig av alkoholreguleringer, lover bryggerisjefen at protest-ølet smaker godt.

– Og når det gjelder selve ølet er det en dønn solid dobbelt-IPA med 8,5 prosent alkoholinnhold og relativt høy bitterhet - veldig tett beslektet med ølet Ulriken, forklarer han.