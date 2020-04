Forbrukerne er taperne når det ikke blir priskrig: - Butikkene tjener på dette

Nå er det noe helt annet enn pris som opptar dagligvarekjedene, og dét vil gå utover forbrukerne.

For et par uker siden skrev Nettavisen at priskrigen mot påske er avlyst, grunnet den store pågangen dagligvarekjedene opplever i butikkene på grunn av koronakrisen.

- Priskrig er ikke noe tema i det hele tatt nå. Vi må sørge for at butikkene er så trygge som mulig for kunder og ansatte nå, og gjøre det vi kan for å ha varer i butikk, sa Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, til Nettavisen.

Også Coop Norge hadde samme prioritering. Det er imidlertid ikke bare positivt for forbrukerne at det ikke blir priskrig med mange gode tilbud.

- Det er butikkene som tjener på dette. Nå er de ikke så opptatte av å ha lave priser lenger. Nå er de opptatte av at vi skal komme til dem, oppføre oss ordentlig, kjøpe mye til påske og at de skal ha gode marginer, sier varehandelekspert Odd Gisholt, og legger til:

- Nå blir det masse varer i butikkene, og det er ikke snakk om det skal være dyrt eller billig lenger. Sannsynligvis henter de ut de beste marginene de kan få.

Konkurransetilsynet advarer

- Tror du butikkene utnytter krisen på en måte?

- Ja, på en måte kan du si det, sier Gisholt.

Han forklarer at butikkene har god samvittighet for å ikke fokusere på pris, fordi de står på og sørger for at vi får dekket våre behov.

At pris ikke er like viktig lenger, mener Gisholt er en naturlig konsekvens av situasjonen vi nå står i. Samtidig mener han at det fortsatt er gode tilbud å få for forbrukerne.

- De vil ikke sette opp prisene noe voldsomt over natten. Så det vil også nå være gode tilbud i butikkene, sier han.

Mandag denne uken gikk Konkurransetilsynet ut med en advarsel, etter at også de så en antydning til at butikkene utnytter krisen vi står i.

- Konkurransetilsynet har under koronakrisen fått flere henvendelser om uforholdsmessig store prisøkninger på enkelte varer. Tilsynet ser alvorlig på utviklingen, og advarer nå leverandører som forsøker å utnytte situasjonen, skrev de i pressemeldingen.

Konkurransedirektør Lars Sørgard påpekte hvor viktig det er at vi som samfunn står sammen for å løse de utfordringene vi står overfor.

- De fleste bedrifter streber etter å gjøre det rette under vanskelige forhold. Vi ser imidlertid tegn til at enkelte synes å utnytte situasjonen ved å tilby sårt tiltrengte og nødvendige varer til en urimelig høy pris. Det gjelder for eksempel munnbind, som nå tilbys til betydelig høyere priser enn normalt, sa han i pressemeldingen.

ADVARER: Konkurransetilsynet og direktør Lars Sørgard advarer butikkene mot å utnytte koronakrisen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Ønsker ikke stor trafikk i butikkene

Fagdirektør for handel, Gunstein Instefjord, i Forbrukerrådet sier at de har merket at det ikke har vært en priskrig opp mot påske.

- Det har sine naturlige grunner, gitt at vi er i en spesiell situasjon med tanke på spredningen av koronavirus og smittevernstiltak i den forbindelse. En priskrig som oppfordrer folk til å rushe til butikkene er ikke noe vi vil oppfordre til under disse omstendighetene, sier han.

Når krisen er over, håper han imidlertid det blir mer konkurranse blant kjedene, noe som er positivt for forbrukerne.

- Vi håper selvfølgelig vi snart kommer tilbake til en mer normalisert situasjon, der kjedene også konkurrerer på pris, sier han.

- Ikke akseptert

Forbrukernes interesser er noe Konkurransetilsynet også er opptatt av, også under og etter koronakrisen.

– Uforholdsmessig store prisøkninger på enkeltvarer vil ikke bli akseptert, det må alle næringsdrivende være oppmerksom på. Økte priser på noen produkter som følge av situasjonen er uunngåelig av ulike årsaker, men urimelig prising er noe annet, sa Sørgard.

Ved kriser kan Konkurransetilsynet ta i bruk pristiltaksloven, som forbyr urimelige priser og forretningsvilkår. Loven gir tilsynet mulighet til å regulere priser på viktige varer og tjenester.



– Pristiltaksloven er et virkemiddel vi nødig tar i bruk, da fri konkurranse er til det beste for samfunnet og forbrukerne. Dersom det er nødvendig for å hindre at krisen utnyttes av enkelte til å kreve urimelige priser på viktige varer og tjenester, vil vi benytte oss av de fullmaktene loven gir, sa Sørgard i pressemeldingen.

- Utnytter ikke situasjonen

Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, avviser at de utnytter koronakrisen.

- Vi utnytter på ingen måte situasjonen. Vi har hatt en stri tørn med å fylle opp butikkene etter en periode med unormalt stor handel, innføre nye rutiner for vask og hygiene og andre tiltak for å redusere smittepresset, sier han.

Bård Gultvedt i Norgesgruppen Foto: (Arkivfoto)

Noen butikker selger mer enn vanlig, mens andre har betydelig redusert omsetning, opplyser han.

- Kampanjetrykket har vært lavere inn mot påske i år sammenlignet med tidligere år. Det er som forventet i den situasjonen vi er i. Når man skal se på prisutviklingen i dagligvaremarkedet, må man også se på betydningen av svekket norsk krone. Som kjent innebærer det at det blir dyrere å importere varer til Norge, forklarer han.

Coop Norge påpeker at det fortsatt er konkurranse mellom kjedene til tross for koronaviruset.

- Samtidig som vi er i en krevende situasjon, er vi opptatt av å opprettholde konkurransen ved å ha de laveste prisene, det beste utvalget og tilby den beste servicen, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen, og forklarer:

- Prisundersøkelser viser at det er svært små forskjeller mellom lavpriskjedene, og at konkurransen er like hard. Selv om Coop har tatt ned markedsføringen av kampanjer for å hindre hamstring, så er jo de gode tilbudene fortsatt der.

GODE TILBUD: Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, sier at de fortsatt har gode tilbud for kundene. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

- Ivaretar vår samfunnskritiske funksjon

Trond Bentestuen, administrerende direktør i REMA 1000, trekker fram at koronakrisen skaper store utfordringer for dem.

- Vi jobber hardt for å sikre varer i hyllene og investerer betydelig i helsen til medarbeidere og kunder. Alt gjøres for å ivareta vår samfunnskritiske funksjon. Det er ingen av oss som ønsker denne situasjonen, sier han.

SJEF: Trond Bentestuen er sjef for Rema 1000, og sier at de også under koronakrisen jobber for å gi kundene gode priser. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

I likhet med Coop, trekker også Rema fram at de jobber for å ha lavest mulig pris ut fra de forutsetningene de har - også i denne tiden.

- Kundene vil fortsatt finne gode tilbud i butikk selv om de ikke markedsføres sentralt akkurat nå. Årets viktigste budskap er å oppfordre kundene til å planlegge påskehandelen allerede nå så vi sprer den over flere dager og reduserer trengsel i butikkene, sier Bentestuen.