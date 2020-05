Forbrukerøkonom - Færre vil føle på bunadspresset på 17. mai i år

På grunn av koronakrisen skal vi unngå store folkemengder på nasjonaldagen i år. Det kan bidra til et mindre bunadspress enn tidligere.

Vanligvis forbindes 17. mai med barnetog og masse folk i gatene. Da går mange av oss i bunad. Plagget er Norges nasjonaldrakt, og det er en viktig del av norsk kulturarv på nasjonaldagen vår.

Bunaden har blitt en måte å vise vår identitet på, og mange føler derfor et press for å gå rundt med nasjonaldrakten i gatene på 17. mai. En undersøkelse fra i fjor viste imidlertid at fire av ti har ikke råd, da en bunad fort ligger i prisklassen 40.000 kroner og oppover for kvinner.

En pause

Med årets koronarestriksjoner med avlyste barnetog og ingen store, jublende mengder med folk i gatene, tror forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank at flere kan ta seg «en pust i bakken.»

- I år er det ikke mulig med store folkemengder. Det betyr at de fleste vil tilbringe tid med familie og venner. De som har kjent på presset tidligere, synes nok at det er deilig å ha en liten pause nå, sier forbrukerøkonomen til Nettavisen.

- Hvis man har vokst ut av bunaden man arvet eller bare skal ha en rimeligere bunad, kan man sjekke steder som finn.no. Det finnes også muligheter for å importere bunaden fra Østen til en redusert pris, eller du kan gå for en flott festdrakt til 10.000 kroner, legger hun til.

- Annet fokus

Mange anser som bunaden som et statusplagg, siden det er kostbart og brukes kun til 17. mai og noen få andre spesielle anledninger i løpet av et år. I år tror hun imidlertid at andre ting vil være i fokus.

- Mange har ikke sett familie og venner på lenge på grunn av koronasituasjonen. Da blir fokuset mer på å være sammen med dem, og man tar på seg det man føler seg vel i. Jeg tror at det er veldig få som vil tenke på hva andre har på seg, men heller fokusere på godt humør og positiv stemning, sier forbrukerøkonomen.

Tvetenstrand legger til slutt at hun tror de fleste som har bunad, kommer til å bruke den i år også, selv om dagen blir annerledes enn tidligere. Det inkluderer henne selv.

- For min del blir det å ta på meg Øst-Telemark bunaden, ha 17. mai-frokost med familie og være med venner utover dagen, fastslår forbrukerøkonomen.

Stor etterspørsel

Til tross for en mer dempet feiring i år, bekrefter bunadsleverandørene at etterspørselen er stor.

- Det virker som om mange skal ha på seg det fineste de har – bunaden - selv om det i år kanskje blir på en 17. mai frokost eller en liten hagefest hjemme, forteller kjedeleder i Norsk Flid Husfliden, Per Willy Næsseth, til Nettavisen.

Han fryktet imidlertid en stund for årets bunadssalg etter koronanedstengingen 12. mars, men at den gradvise åpningen av samfunnet har vært redningen.

- For vår del så kom pandemien midt i vår høysesong for bunader, og har i høyeste grad påvirket oss som bedrift og produsent av bunader. I en periode var det full stopp i prøving, måltaking og omsøm av bunader, fordi det er såkalt én til én-kontakt.

- Nå er vi i full gang igjen med prøving og måltaking av nye bunader og omsøm. 17. mai er vår julaften, og det er helt enorm pågang i butikkene i tiden før 17. mai, selv i år med en annerledes feiring, fastslår Næsseth.

- Fått en mer nasjonalistisk følelse

Heimen Husfliden hadde også full stopp en periode, men forteller at det har gradvis tatt seg opp til normalen.

- Det var en til to uker i slutten av mars, hvor ting var på sitt verste. Da tok vi ikke imot bestillinger, og det var litt stille etter det. Men nå den siste uken har det tatt seg opp veldig med etterspørsel, sier daglig leder Hilde Øya til Nettavisen.

Hun tror at den spesielle tiden vi er inne i nå, har fått flere til å sette mer pris på å gå til anskaffelse av en bunad.

- Det er fullt trøkk nå på systua for å få ut de siste bunadene. De som vil ha den klar til 17. mai, vil få den klar innen da. Istedenfor å kjøpe seg en ekstra sølje eller et silkeskjerf, er de som har spart opp mer innstilt på å kjøpe en bunad. Jeg tror at denne tiden har gitt folk en mer nasjonalistisk følelse, hevder Øya.