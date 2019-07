Forbrukerøkonom slår alarm: 800.000 nordmenn gruer seg til feriesmellen

En av fem gruer seg til å se regningen når de kommer hjem fra ferie.

OSLO (Nettavisen) – Vi er blitt altfor kredittavhengige, sier hun bekymret.

Vi møter Cecilie Tvetenstrand som er forbrukerøkonom i Danske Bank. Rett før hun selv går ut i ferie, har de undersøkt nordmenns forhold til å betale ferien.

Undersøkelsen viser at hele en av fem nordmenn gruer seg til å betale regningen etter ferien. Omtrent halvparten av oss bruker kredittkort for å betale enten halvparten eller hele ferien.

Undersøkelsen er gjennomført av meningsmålingsbyrået YouGov på vegne av Danske Bank.

Bruk nå - betal senere

– Vi har fått en kultur som i litt for stor grad sier bruk nå og betal senere, fremfor spar og så bruke. Ofte tenker vi «Ja, men jeg har jo gjort meg fortjent til det».

Hun mener mange nordmenn legger lista stadig høyere, og at vi presser hverandre til å kjøpe stadig dyrere ferier. Ettersom feriepengene ofte kommer lenge etter vi må bestille ferien, blir det ofte bruk av kreditt for å finansiere det.

– En god huskeregel er å tilpasse ferien til lommeboken. Det er ikke noe gøy å komme hjem til en regning du ikke har oversikt over, og gå hele ferien med klump i magen fordi dette har du egentlig ikke råd til, sier Tvetenstrand.

Når vi spør økonomen om hvor hun selv skal feriere, tenker hun seg litt ekstra om.

– Vi skal til Mallorca. Men det er ikke en spesiell dyr tur, understreker hun, før hun forklarer:

– Vi leier et hus sammen med et annet par med jevnaldrende barn. Det gjør det mye billigere per person, og vi måtte nok betalt tre ganger så mye om vi brukte hotell.

Krabbefiske gir lykkerus

Forbrukerøkonomen mener det ikke er nødvendig å bruke mye penger for å få en god ferie.

– For å ta mine barn som eksempel. Et vennepar tilbydde oss gratis billetter til Tusenfryd. Da ga jeg barna valget: Tusenfryd eller krabbefiske. Da var det ingen tvil: De foretrakk krabbefiske, sier hun og smiler.

KRABBEFISKE: Forbrukerøkonomen slår et slag for krabbefiske og telttur, fremfor dyre ferier til utlandet. Foto: Sturlason

Ifølge undersøkelsen er det 45 prosent av oss som enten skal andre steder i Norden eller reise utenfor Norden. Resten blir enten hjemme, drar på hytta eller reiser rundt i Norge. Det er også syv prosent som ikke har sommerferie.

– Tror du folk før seg presset til å kjøpe dyre ferier?

– For dem som har skolebarn er det veldig mye snakk om å dra på ferie, og det første barna gjør når de er tilbake på skolen er å fortelle hva de gjorde i ferien. Det er viktig å huske at mange barn setter nok vel så mye pris på en telttur som en dyr tur til Syden, sier Tvetenstrand.

Selv sverger hun til at det er morgenløping på stranda som gir henne lykkerus de gangene hun er på klassisk badeferie.

– Det høres sikkert teit ut, men å løpe på stranda om morgenen er for meg fantastisk. Jeg får sånn ro. Da får jeg enda mer energi og tålmodighet til å leke med barna resten av dagen.

Råd til feriesmellen

Hvis du først har gått på en privatøkonomisk smell og brukt for mye i ferien, har forbrukerøkonomen et par råd.

– Først: Sjekk kontoutskriften når du kommer hjem, sett deg opp et lite budsjett og se om det er noe du kan kutte på de kommende månedene. Hvis du har betalt med kredittkort er det ofte 30-45 dager før rentene begynner å løpe, bruk den tiden.

Det kan også være lurt å kutte ned litt på vanlige husholdningsforbruk en liten stund.

– De fleste med jobb og grei råd, kan kutte litt i matbudsjettet eller de typiske «unødvendige» utgiftene. Hvis du gjør det en måned eller to, vil du nok komme i mål.