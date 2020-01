Forbrukerrådet advarer mot strømavtalene - her ser du hvorfor

Avtalene som skal gi deg jevnere strømpris, gir deg bare høyere regning.

Strømavtaler er det bransjen selv kaller et «lavinteresseprodukt». Det betyr i praksis at folk flest ikke er spesielt opptatt av hva slags avtaler de har.

Og det vet bransjen å utnytte: Det er utstrakt bruk av lokkepriser, prisgarantier som ser bort ifra de beste tilbudene i markedet og endring av priser over tid. Og ikke minst er det flere typer måter strømprisen kan regnes ut på.

Du må gjøre et viktig valg

Som kunde kan du velge mellom tre løsninger:

Spotpris - endrer seg fra time til time

Fastpris - lik pris hele tiden, satt på forhånd. Avtaletiden er typisk 3-12 måneder

Variabel pris - strømprisen justeres gjennom året med to ukers forvarsel

Med spotprisavtaler kan en i perioder oppleve svært høye eller svært lave strømpriser, og det kan åpne for «strømsjokk», og de andre avtalene er laget for å redusere risikoen for uventet høye strømpriser.

Dyrt å sikre seg

Å fjerne denne risikoen er derimot ikke gratis, og nye tall fra NVE viser at variabel strømpris i 2019 var et vesentlig dyrere valg enn spotpris.

Rundt 1 av 4 strømkunder bruker denne typen avtale.

I praktisk talt alle ukene av 2019 var variabel strømpris vesentlig dyrere enn spotpris, viser nye tall fra NVE. Foto: (NVE)

I årets siste uke var snittprisen på variable kontrakter 61,8 øre per kWh, mens den for spotpris var 49 øre. Det er en forskjell på over 26 prosent.

Gjennom året var det bare en håndfull uker der spotpris var marginalt dyrere enn variabel pris, mens det i perioder var opp mot 20 øre prisforskjell.

Med et strømforbruk på 20.000 kWh i løpet av året, utgjør 10 øre prisforskjell 2000 kroner i året.

Forbrukerrådet med klar anbefaling

Forbrukerrådet er krystallklar på at man bør velge spotpris for å spare penger:

- Du kan velge mellom spotpris og fastpris. Spotpris betyr at prisen kan gå opp og ned, mens fastpris er hva du må betale. Velg spot/innkjøpspris – da det gir lavest strømregning over tid, skriver de på sine nettsider.

De advarer også mot fastprisavtaler:

– Gå ikke inn i et veddemål med kraftleverandøren din om hva strømmen din vil koste. Inngår du en avtale om fastpris eller med prisgaranti, må du regne med at kraftleverandøren har sikret seg mot tap, sier Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.

