Forbrukerrådet: - Disse lagde mest koronatrøbbel for nordmenn i 2020

Slaktes av Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har gått gjennom tallene fra 2020, og har funnet ut en del interessante funn. De fant blant annet ut at hver tiende telefon handlet om korona, av 51.866 spørsmål totalt.

Det ga et tall på 5132 telefonsamtaler som var korona-relatert. De aller fleste telefonsamtalene handlet om billetter til reiser, kultur- og idrettsarrangement, og to selskap toppet den mindre hyggelige listen.

- Skjønner ikke at de tør

I en pressemelding skriver Forbrukerrådet at de fikk dobbelt så mange spørsmål om flyselskap i 2020, sammenlignet med 2019, og av spørsmål om korona, var det SAS og Norwegian det ble snakket mest om på telefonen.

Forbrukerrådet synes lite om at kundene følte seg så lite verdsatt, at de måtte ta ta opp røret og ringe Forbrukerrådet etter å ha ringt flyselskapene først.

– Vi er skuffet over hvordan myndighetene satte forbrukerne på pinebenken. Når det gjelder måten selskapene behandlet kundene sine på, så skjønner jeg ikke at de tør. Klare rettigheter ble brutt, så 2020 går inn i historien som et kriseår også sett med forbrukerøyne, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, i pressemeldingen.

Titusener av kroner

Hun opplyser at folk betalte titusener for påske- og sommerferie, som de ikke fikk tilbake da de skulle.

- Det var en tøff økonomisk smell for de fleste. For dem som mistet inntekt på grunn av korona var det krise. 2020 avslørte at forbrukernes sikkerhetsnett raknet da det røynet på. Erfaringene gjør det naturlig å diskutere om det er tilstrekkelig trygt å betale for reiser på forskudd, slik vi gjør i dag, sier forbrukerdirektøren.

Se hele tabellen her over hvilke selskap forbrukerne hadde flest koronaspørsmål om i 2020:



Forbrukerrådets koronatopp # Topp 10 (firmaer) Antall * Andel ** 1 Norwegian Air Shuttle ASA 620 15% 2 SAS 516 12% 3 Ticket Feriereiser AS 147 3% 4 KLM 139 3% 5 Travellink NUF 114 3% 6 Ving Norge AS 111 3% 7 SATS AS 94 2% 8 Hurtigruten AS 85 2% 9 Elkjøp Norge AS 68 2% 10 TUI Norge AS 69 2%





