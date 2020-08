Forbrukerrådet reagerer på strømselskapets forsikring: - Lurer kundene

Forbrukerrådet reagerer på at NorgesEnergi kaller en forsikring for en «sparepakke».

- Å kalle produktet for «Sparepakken» er å lure kundene, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, til Nettavisen.

NorgesEnergi er en av Norges største leverandørene av strøm, og de har et tilleggsprodukt kundene kan kjøpe. Dette kaller de for «Sparepakken», som hovedsakelig er en forsikring.

Blyverket reagerer på navnebruken, da hun mener det blir feil å pakke inn en forsikring i et navn som tilsier at du sparer noe.

- Produktet har ingen ting med sparing å gjøre. Folk lures til å bruke penger på et produkt de ikke trenger, og som bare gjør strømmen dyrere.

NorgesEnergi mener imidlertid de har dekning for navnet. Les tilsvaret deres lenger ned i saken.

- Fulle av unntak

Uttalelsen kommer etter at Blyverket nylig ut i Nettavisen og advarte om flere strømfeller du bør passe deg for. Også da trakk hun fram at strømselskap tjener på å selge tilleggstjenester som forsikringer.

- Vi har sett at forsikring for arbeidsledighet har blitt solgt til pensjonister og uføretrygdede. Forsikringene gir uansett liten beskyttelse, fordi de er så fulle av unntak og forbehold at de nesten aldri gjelder, forklarte hun.

Etter Nettavisens sak, fikk vi en henvendelse fra en kunde som reagerte da han fant ut at «Sparepakken» på strømregningen var en forsikring.

- Jeg opplever det som lureri! sier Naeem Azam til Nettavisen.

FAKTURA: Slik ser det ut på fakturaen til en av NorgesEnergis kunder, Naeem Azam, som betaler for sparepakken. Foto: Skjermdump faktura NorgesEnergi

Han forklarer at han betalte 49 kroner i måneden for den såkalte sparepakken - på begge målerne han har abonnement på - i lang tid, uten å vite hva det egentlig innebar.

- Det fremstår som om vi sparer noe, men det er jo omvendt, påpeker han.

Ved en tilfeldighet fant han i vår ut at denne sparepakken er en forsikring.

- Si opp!

Ifølge NorgesEnergi kan man med denne forsikringen få dekket alle strømutgiftene dine dersom du blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert, minimum 1000 kroner per måned i inntil fire måneder.

Blyverket sier at Forbrukerrådet oppfordrer folk til å sjekke strømregningen sin, for å vite hva man faktisk betaler til strømselskapet hver måned.

- Dersom du har «Sparepakken» eller andre strømforsikringer, anbefaler vi at du sier opp avtalen, sier hun.

Hun anbefaler at man heller velger en billig strømavtale, og dermed kanskje kan spare noen tusenlapper i året på dette.

- Et godt sparetips er å finne seg en billig strømavtale blant topp ti på strømpris.no, sier hun.

- Arrogant

Nettavisen har spurt NorgesEnergi om årsaken til at de kaller det «Sparepakken» når det er en forsikring.

- Sparepakken er en forsikring som blant annet gjør det mulig å spare tusenvis av kroner dersom du som privatkunde blir ufrivillig arbeidsledig, permittert eller blir sykemeldt, svarer Geir Arne Gundersen, markeds- og kommunikasjonssjef i NorgesEnergi.

Han påpeker også at sparepakken gir kundene en mulighet til å få råd og hjelp fra en enøkrådgiver til å redusere strømforbruket, og dermed spare deg for unødige strømutgifter. I tillegg vil også forsikringsdelen av sparepakken dekke inntil 5000 kroner om du får skade på elektriske artikler i hjemmet ditt ved lynnedslag.

Han sier at de ønsker at alle sine strømkunder skal oppleve at vilkårene i produktene deres er enkle å forstå og blir presentert på en tydelig måte.

DEKNING: Geir Arne Gundersen, markeds- og kommunikasjonssjef i NorgesEnergi, mener de har dekning for å legge forsikringen under navnet «Sparepakken». Foto: NorgesEnergi

Gundersen reagerer imidlertid på Blyverkets uttalelser.

- Når Blyverket hevder at dette er en forsikring folk ikke trenger, fremstår det rimelig arrogant og uten tilstrekkelig forståelse for den økonomiske situasjonen mange havnet i, sier han, og forklarer:

- Da koronapandemien rammet hardt i mars og april, opplevde vi at mange mennesker ble permittert eller oppsagt. Flere tusen kunder i NorgesEnergi fikk i den forbindelse dekket strømregningen sin, både nettleie og forbruk, nettopp fordi de hadde sparepakken. Fremdeles opplever vi at mange tar kontakt med oss, for pandemien og dens konsekvenser er om mulig enda mer tydelig.

Fikk ikke benyttet forsikringen

Alle får imidlertid ikke benyttet forsikringen de betaler for. Azam er en av dem, og han reagerer på at han har betalt for noe han ikke får noe igjen for.

Azam har sin hovedbeskjeftigelse som tolk ved Tolkesentralen på Oslo Universitetssykehus (OUS). Da oppdragsmengden ved OUS ble kraftig redusert i mars, fikk han innvilget dagpenger fra Nav. Samtidig ville han også benytte forsikringen fra strømselskapet.

- Jeg fikk avslag. Dette er en forsikring som er full av unntak og egentlig ikke dekker noen ting, sier han.

Han søkte om å benytte forsikringen med bakgrunn i at han har betalt for sparepakken på begge abonnementene de har. I begge avslagene han fikk skal årsaken ha vært at han er selvstendig næringsdrivende.

Dette til tross for at han har en rammeavtale med Oslo Universitetssykehus å vise til, og han fikk også innvilget dagpenger fra Nav da koronapandemien slo ut i Norge på grunn av svært mye mindre jobb for OUS.

- Om jeg hadde fått god nok informasjon om hva sparepakken var, og at dette var en forsikring som ikke gjelder selvstendig næringsdrivende, hadde jeg jo aldri betalt for den, sier han.

Nå venter Azam på svar på klage nummer tre, men i all frustrasjon har han sagt opp sparepakken.

- En forsikring skal være en trygghet, men i dette tilfellet fikk jeg ikke benyttet den av meg når jeg trengte det, sier han.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

Oppfyller ikke vilkårene



Gundersen i NorgesEnergi forteller til Nettavisen at sparepakken tilbys til privatkunder i NorgesEnergi som har et ansettelsesforhold de kan bli permittert, oppsagt eller sykemeldt fra.

- Det er vi også tydelige på i våre vilkår. Vi har andre produkter som er bedre tilpasset våre kunder i bedriftsmarkedet, sier Gundersen.

Selv om Azam fikk redusert arbeidstid med minst 50 prosent på grunn av koronakrisen, og dermed fikk innvilget dagpenger fra NAV, var ikke det likevel ikke nok til at han fikk benyttet forsikringen.

- I saken til Naeem Azam har forsikringsselskapet informert oss om at de har bedt Azam om dokumentasjon på ansettelsesforhold eller permitteringsvarsel, men at de så langt ikke mottatt dette, sier han.

De bekrefter imidlertid å ha mottatt en klage på avslaget gitt basert på manglende dokumentasjon, og den vil behandles så snart som mulig, påpeker han.

Gundersen forklarer at det står i vilkårene for «Sparepakken» at kundene må fremlegge kopi av varsel om oppsigelse fra arbeidsgiver, årsak og dato for når oppsigelsen trer i kraft, samt dokumentasjon fra NAV som viser at kunden er registrert som arbeidsledig og har rett på dagpenger.

Nettavisen har sett korrespondansen mellom Azam og IMAA (selskapet som behandler erstatningssaker for NorgesEnergi), hvor de også bekreftet å ha mottatt dokumentasjon. De la også ved innsendt dokumentasjon i mailen. Disse dokumentene, som også Nettavisen har fått tilgang til, viser blant annet rammeavtalen med OUS og en bekreftelse fra NAV på innvilgelse av dagpenger. Det er også en bekreftelse fra OUS om at alle tolker - inkludert Azam - fikk redusert oppdragsmengde med cirka 80 prosent fra 13. mars.

- Vi kan forstå at Azam er fortvilet over avslaget, men innledningsvis i våre avtalevilkår er vi tydelige på at forsikringen gjelder for privatkunder som kan dokumentere permittering eller oppsigelse fra et ansettelsesforhold. Det er dessverre ikke tilstrekkelig å kunne vise til en redusert oppdragsmengde som frilanser eller selvstendig næringsdrivende, sier Gundersen.

Han påpeker at rammeavtalen de har mottatt som dokumentasjon, ikke anses å være en ansettelseskontrakt siden hele oppdraget løses som frilans.

Advarer mot strømfeller

Da Blyverket i Forbrukerrådet gikk ut i Nettavisen og advarte mot flere strømfeller du bør passe deg for, trakk hun fram flere ting du bør være oppmerksom på.

- Aldri kjøp strøm direkte fra selgere på gaten eller gjennom telefonsalg, eller når du kjøper en vare hos for eksempel en elektronikkforretning. Det er de dyreste avtalene som markedsføres slik, advarte hun.

Du bør også være oppmerksom hvis du kjøper strøm direkte via nettsidene til leverandørene.

- De rimeligste avtalene er vanskelig å finne på nettsidene deres, sa hun.