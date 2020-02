Forbrukerrådet vil ha bort strømavtaler

Forbrukerrådet mener avtaler om variabel strømpris ikke er gunstige for forbrukerne og vil ha dem fjernet. Strømbransjen er uenig.

Direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket sier til VG at hun mener avtaler om variabel strømpris verken er forbrukervennlige eller prisgunstige.

– Strømleverandørene gjør svært god butikk på å selge dårlige avtaler. De tapper forbrukerne for penger. Når kundene betaler to-tre ganger mer enn markedspris for strøm, snakker vi om marginer i strømleverandørens favør som i alle andre markeder ville vært omtalt som blodpris, sier Blyverket.

Forbrukerrådet anbefaler folk å enten velge spotprisavtaler, som har vist seg billigst over tid, eller fastpris for å få bedre forutsigbarhet. De fraråder folk å bruke variable prisavtaler.

Strømleverandørenes interesseorganisasjon Energi Norge er uenig med Forbrukerrådet og ser ingen grunn til å fjerne tilbudene som kritiseres.

– Det er ingen grunn til å fjerne et produkt som kundene vil ha. I variabel-avtalene endrer prisene seg langsommere enn i spotprisavtalene. Det vil si at du typisk betaler litt mer når markedsprisen er på vei ned, som nå, og litt mindre når den er på vei opp. Noen ønsker det slik, selv om statistikken viser at spotprisavtaler er rimeligere over tid, sier informasjonssjef Aslak Øverås i organisasjonen til avisa.

