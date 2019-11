Forbrukertilsyn reagerer: Annonserte for luksushytter på Kvitfjell til 1 krone

Forbrukertilsynet reagerer på hytteannonse.

Stadig flere nordmenn drømmer om hytte i fjellheimen. På markedsplassen Finn.no bugner det av muligheter. Her ligger det over 2.700 fjellhytter ute for salg. Aller flest er det i Oppland fylke, som også huser skidestinasjonen Kvitfjell.

Den desidert dyreste som ligger ute i dette området koster svimlende 17,5 millioner kroner. Det er langt fra hva den typiske fritidsboligen på fjellet koster, som er ca. 1,9 millioner kroner.

Derfor var det kanskje flere som sperret opp øynene da de så annonsen for nye luksushytter på Kvitfjells vestside til 1 - én - krone. Ifølge annonsen fra utbygger vil tømmerhyttene bli innholdsrike og ha høy standard. Det er bare et problem.

- Pris var ikke satt da dette ble lagt ut, og hensikten var/er å sjekke interesse for området. Den som la det ut fikk ikke til det uten å sette ett beløp. Det er ikke 1 krone for hyttene, avviser selger Kjetil Mediaas i utbyggerfirmaet Øverbygg.

Les også: Vortesvin på veggen: John Fredriksen selger luksusleiligheten

REAGERER:- Dersom prisantydningen ikke er 1 krone, vil dette være i strid med markedsføringsloven, sier Forbrukertilsyntopp Tonje Hovde Skjelbostad. Foto: Kimm Saatvedt

Bryter med markedsføringsloven

- Dersom prisantydningen ikke er 1 krone, og dermed at den angitte prisantydningen er uriktig, vil dette være i strid med markedsføringsloven, sier avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukertilsynet.

I paragrafen hun sikter til i markedsføringsloven heter det: En handelspraksis er villedende dersom den inneholder uriktige opplysninger og dermed er usannferdig eller på annen måte er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til prisen på ytelsen eller hvordan prisen beregnes, eller eksistensen av en prisfordel.

Hun legger til at det ved prismarkedsføring må det klart og tydelig oppgis en summert totalpris, som viser det samlede kostnadsbildet for fritidsboligen.

- Ved å kun angi prisantydningen i markedsføringen av fritidsboligen vil dette være egnet til å villede forbrukerne med hensyn til totalprisen på fritidsboligen, og dermed er også denne delen av markedsføringen i strid med markedsføringsloven, fortsetter hun.

- Avvent annonsering

- Ettersom det ikke er noe krav om at markedsføringen til enhver tid skal inneholde opplysninger om pris, er vår anbefaling at ved usikkerhet knyttet til prisantydningen og totalprisen på den boligen eller fritidsboligen man markedsfører, så bør man unnlate å gi opplysninger om prisen, fortsetter hun.

- På Finn.no må man oppgi pris, bør aktører droppe annonsering til man vet prisen?

- Anbefaler å droppe det ja, da inntrykket lett kan bli villedende selv om den forsåvidt er urealistisk, avslutter hun.

TREKKER ANNONSEN: - Vi tenkte ikke i de baner, og trampa litt i klaveret, men vi må sette det på kontoen for uvitenhet, sier selger Kjetil Mediaas.

- Trampa i klaveret

Etter å ha forelagt uttalelsene fra Forbrukertilsynet til Øverbygg, sier Kjetil Mediaas at annonsen er trukket.

- Vi tenkte ikke i de baner, og trampa litt i klaveret, men vi må sette det på kontoen for uvitenhet. Det var ikke noen bevisst kynisk markedsføring, det var bare en pretest før vi får prisene klare, sier Mediaas.