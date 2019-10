Forbrukertilsynet krever forklaring av Pepsi for Cola-reklame

Forbrukertilsynet mener Pepsi har brutt loven hvis informasjonen i Nettavisen stemmer.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Vi kommer til å kontakte Ringnes for å høre deres versjon. Men dette er ganske enkelt. Skriver man at det er gjennomført en blindtest, så skal det være en gjennomført en blindtest. Hvis ikke er det et brudd på markedsføringsloven.

Det sier avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet når Nettavisen spør om myndighetene vil følge opp den siste reklamekampanjen for Pepsi Max.

Strenge krav

Som Nettavisen skrev i forrige uke, har Ringnes, som produserer og selger Pepsi Max i Norge, i høst reklamert med at 62 prosent av nordmenn foretrekker smaken av deres produkt foran Coca-Cola med sukker.

NORDMENSS FAVORITT-COLA: Det hevder i alle Ringnes i sin siste reklame for sin sukkrefrie cola. Foto: Skjermdump fra pepsimax.no

I kampanjen viser de til en blindtest som skal være gjennomført i sommer.

Men for å kalle noe en blindtest, holder det ikke å gi en person to like glass og be dem svare hva som smaker best. Eller verst.

Kravene for å kalle noe en blindtest, er strenge. Blant annet skal en blindtest gjennomføres i nøytrale omgivelser og deltakerne skal ikke vite hvilke produkter de smaker på. De skal heller ikke vite hvem som står bak testen.

Blant de som avviser at dette kan kalles en blindtest, er professor Magne Supphellen, som er professor i markedsføring ved NHH.

- Dette holder ikke vann vitenskapelig. I en blindtest er det helt grunnleggende at deltakerne ikke vet hva de smaker og at de ikke utsettes for påvirkning i den ene eller andre retning. Begge disse forutsetningene er brutt i denne såkalte blindtesten, uttalte Supphellen til Nettavisen i forrige uke.

Flere brudd

Ringnes har overfor Nettavisen innrømmet at smakstesten de viser til i kampanjen, er gjennomført på et arrangement i deres regi. Deltakerne har også blitt fortalt at de får smake på Pepsi Max og Coca Cola. Og de har blitt servert produktene av representanter fra Pepsi Max.

- Dersom deltakerne har har blitt fortalt hva som er i glassene, så er ikke dette n blindtest. Og da kan ikke Ringnes vise til en blindtest i markedsføringen sin, sier Gjedrem.

Reklamekampanjen er nå avsluttet, så et eventuelt brudd på loven vil ikke få konsekvenser i denne omgang.

- Vi vil altså først høre Ringnes sin versjon. Men siden dette også har skjedd tidligere, vil vi sette oss ned sammen med dem sånn at det ikke oppstår lignende situasjoner i fremtiden, sier Gjedrem.

Ringnes opplyser til Nettavisen at de foreløpig ikke har mottatt en henvendelse fra Forbrukertilsynet.

- Vi er ikke blitt kontaktet av tilsynet, men dersom de kontakter oss vil vi naturligvis svare på det de har av spørsmål, sier kommunikasjonssjef Nikolay Bruusgaard.