Forbrukertilsynet mener at nettbutikken Komplett.no villeder forbrukerne

Forbrukertilsynet har funnet at Komplett.no ikke har markedets beste pris - slik de hevder - etter en stor gjennomgang av diverse varer hos ulike konkurrenter.

Nettbutikken har et «Prisløfte» på hjemmesiden sin, hvor det står blant annet følgende:

«Dersom du finner samme vare rimeligere et annet sted (blant norske butikker eller norske nettsteder) dekker vi differansen».

Forbrukertilsynet har derfor gått dette i sømmene ved å sjekke opp Komplett mot forskjellige konkurrenter på Prisjakt.no. Da fant de blant annet ut at Komplett.no hadde 3670 varer som var dyrere enn hos Proshop.no, men også 1564 varer som var dyrere enn hos DustinHome.no, skriver Forbrukertilsynet i en pressemelding.

- Markedsføringen er egnet til å gi forbrukerne inntrykk av at de følger nøye med på prisene i markedet, og skrur de ned hvis konkurrentene gjør det. Forbrukerne som stoler på markedsføringen kan ha betalt mer enn nødvendig for en vare, sier Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Forvaltningsorganet reagerer også på praksisen hvor kunden kan få et gavekort tilsvarende prisdifferansen, hvis de finner den samme varen til en rimeligere pris hos en konkurrent. Ordlyden er som følger på Komplett.no sin hjemmeside:

«Prisløftet gjelder i hele 60 dager etter kjøp, og du mottar et gavekort fra Komplett med differansebeløpet».

- Markedsføringen gir forbrukerne inntrykk av at de er dekt av Komplett sitt prisløfte i 60 dager, selv om dette ikke stemmer etter vilkårene slik de er utformet i dag. Når varene ikke selgest hos konkurrentene er ikke prisløftet relevant, og markedsføringen er villedende. Vi har derfor bedt Komplett fjerne markedsføring for prisløftet fra produktsider hvor det ikke er aktuelt, eller endre vilkårene, legger Gjedrem til i pressemeldingen.

Komplett har rundt to uker på å komme med et tilsvar til Forbrukertilsynet, men påstår selv at de allerede er på saken.

- Vi anerkjenner Forbrukertilsynets viktige rolle, og vi anser det som positivt at de har sett nærmere på vårt prisløfte. Vi har fått svarfrist til 10. juni, men vi kan allerede nå varsle om at vi vil imøtekomme tilsynets krav, sier Karin Berg, direktør BRC i Komplett.no, i en e-post til Nettavisen.