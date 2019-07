Forbrukertilsynet vil ikke ta initiativ til åpnere lånemarked

Forbrukertilsynet synes BN Banks krav om å gi norske lånekunder bedre rentevilkår er bra. Men de vil ikke følge det opp.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Det opplyser Forbrukertilsynets nestleder Bente Øverli i en epost til Nettavisen.

- Nei, vi vil ikke følge opp dette, skriver Øverli før hun legger til:

- Men det er et godt innspill fra Reite.

Det var fredag Nettavisen skrev at BN Banks direktør Endre Jo Reite krever regelendringer som vil gi norske lånekunder bedre rentevilkår. Reite hevder lånekundene taper milliardbeløp, og vil at bankene må oppgi beste rente i sine prislister.

Ikke som i dag, hvor bankene må oppgi en pris som er representativ for banken. Reite mener en slik praksis villeder kundene. Han ønsker et pent lånemarked som gjør det enkelt for kundene å vite hvordan deres lånevilkår er med sammenlignbare kunder.

Reite mener dette ikke er mulig i dag.

Peker på lovverk hun ikke vil endre

I sin e-post til Nettavisen viser Øverli til finansavtaleloven som regulerer hvilken informasjon bankene må gi ut.

- Kravene til hvordan bankene skal opplyse om priser på lån følger av finansavtaleloven § 46. Der heter det at opplysninger om pris (herunder rente) skal gis ved hjelp av et representativt eksempel. I vår veiledning til § 46 har vi skrevet at bankene i det representative eksemplet skal bruke den renten som er vanligst for bankens kunder. I motsatt fall vil vi ikke anse eksemplet som representativt.

Videre skriver hun:

- I det representative priseksemplet skal bankene ha med den renten som er vanligst for bankens kunder. Men det betyr igjen at dersom det er mange kunder som klager eller forhandler seg til bedre vilkår enn det som står i prislistene vil bankene måtte endre sine opplysninger.

Finansportalen venter på tlsynet

Oversikten over bankens utlånspriser finner du Finansportalen som drives av Forbrukerrådet.

Elisabeth Realfsen iFinansportalen viser til at Finansportalen er laget med dagens regelverk og i dialog med Forbrukertilsynet.

Nettavisen har ikke fått en kommentar fra Forbrukerrådet på grunn av ferie.