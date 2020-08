Forbyr «nikotinhotell»: – Farlig om tante Olga på 85 skal mekke dette selv

Selv om Stortinget vedtok i 2016 at nikotin i e-sigaretter skal være lovlig, sier myndighetene nei til at butikkene kan hjelpe kundene med å blande.

E-sigaretter har tatt av i Norge og en rekke land de senere årene. Selv om enkelte tilfeller har vist at overforbruk og hjemmemekking kan føre til skader, er det fortsatt en bred enighet om at produktene er langt mindre farlig enn vanlige sigaretter.

Men det er ikke bare bare å begynne med e-sigaretter i Norge. For hvis du vil stumpe røyken er du fortsatt avhengig av nikotin. Men det er ikke lov å selge i Norge. Men du kan importere det fra Sverige eller andre EU-land.

Dermed har en rekke butikker i Norge tilbudt såkalt «nikotinhotell» hvor de lagrer nikotinet for kundene, og kan hjelpe dem å blande. Ettersom nikotinet kommer i veldig sterk variant, er flaskene fylt med varselmerker.

Les mer: Ny svensk studie: Snus fører til røyking - blir slaktet i Norge

TAR AV: E-sigaretter har tatt av, og stadig flere bruker det for å stumpe røyken. Foto: Lauren Bishop - CDC

Men denne ordningen kan det bli slutt på. E-sigarettgiganten KRS Damp fikk nylig besøk av brannvesenet, som hadde fått et tips om å gjøre tilsyn. De bestemte seg for at dette ikke er i tråd med loven. Dermed må kundene nå mekke nikotinet på kjøkkenbenken.

– Jeg mener dette er helsemoralisme på sitt aller verste. I sin iver etter å forby tobakk går de nå også etter folk som slutter å røyke. Skadevirkningene vil øke, for folk blir sendt hjem til å lage egen hjemmemekk. Det har vi sett i andre land kan gå galt, sier Frps helsepolitiske talskvinne Åshild Bruun-Gundersen.

Les også: Nikotinfri snus blir brukt av mange ved snusslutt: – Vi anbefaler det ikke, men fraråder det ikke heller

Hun mener det handler om at helseminister Bent Høie har somlet med regelverket. For allerede i 2016 vedtok Stortinget at e-sigaretter med nikotin skal være lovlig.

– Bent Høie har ikke fått fingeren ut. Dette må være den siste dytten. Vi krever at helseministeren rydder opp med en gang. Nå må Bent Høie bare levere, sier hun til Nettavisen.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

– Kritikken er grunnløs

Helseminister Bent Høie (H) fyrer tilbake mot kritikken.

– Kritikken er grunnløs. Det var jeg som foreslo for Stortinget at dagens forbud mot salg av e-sigaretter skal oppheves. Men det vil være både praktisk og juridisk vanskelig å tillate salg av e-sigaretter i Norge uten å vente på EUs tobakksdirektiv, sier Høie til Nettavisen.

Han mener det vil føre til mer byråkrati om Norge er nødt til å bygge opp et eget system, fremfor å vente på EU.

FÅR KJEFT: Helseminister Bent Høie (H) får kjeft for å ikke ha fulgt opp Stortingets vedtak i 2016 og sikret at e-sigaretter blir lovlig i Norge. Foto: (NTB scanpix)

– En slik oppbygging av byråkrati regner jeg med Bruun-Gundersen ikke ønsker, sier han.

Helseministeren mener e-sigaretter ikke har dokumentert effekt på røykeslutt, og er bekymret for deres appell mot ungdom.

– Jeg forstår at de som bruker e-sigaretter er utålmodige etter å få dem til salgs i Norge. Men det er viktig at det skjer under et system som ivaretar brukernes sikkerhet best mulig. I USA var det i fjor en epidemi av alvorlig lungesykdom knyttet til bruk av e-sigaretter, som særlig rammet unge. Slike tilfeller må vi unngå i Norge, sier Høie.

Les også: Forskere: Snus kan hjelpe mot koronaviruset

Han bekrefter at e-sigaretter trolig ikke vil havne på markedet før i 2021.

Ruth-Eline Bergum Sveinall er daglig leder i KRS Damp, og er fortvilet over situasjonen.

– De har vært og undersøkt. Nå skal kommunen ta en endelig avgjørelse. Men i påvente av den har vi bestemt oss for å rydde opp før det blir et problem. Så vi har bedt kundene hente nikotinet, eller at vi sender det til dem i posten, sier hun til Nettavisen.

Hun presiserer at det er kundenes private nikotin de oppbevarer, og ingenting annet.

– Det som er dumt er at disse instansene ikke snakker med hverandre. For de ser på loven på ulike måter. Det skaper forvirring, sier Bergum Sveinall.

FORTVILET: Ruth-Eline Bergum Sveinall er daglig leder i KRS Damp. Hun er fortvilet over situasjonen. Foto: Privat

Men mest av alt er hun bekymret for kundene, for mange av dem er eldre og bytter til e-sigaretter for å stumpe røyken.

Les mer: Håkon (51) kan miste levebrødet. Helseministeren: – Jeg er fornøyd

– Vi har ansett dette for å være en tryggere løsning for våre kunder enn å gjøre det selv. Når tante Olga på 85 skal gjøre dette selv på kjøkkenbenken, så blir dette skummelt, sier hun.

Frank Tinmannsvik er nestleder i Norsk Dampselskap, en interesseorganisasjon for e-sigarettbrukere. Han mener statens sendrektighet er «skammelig».

– Skal et menneske klare å slutte å røyke må de få nikotin. Det er klart at dette er brudd på reglene, men alternativet er mye verre, sier Tinmannsvik til Nettavisen.

Les mer: Studier overrasker: Hvor farlig er egentlig snus? (+)

Han er spesielt frustrert over at det til nå har tatt fire år fra vedtak i Stortinget, og det er fortsatt ikke klart når det blir lov.

– Det dør 16 mennesker hverdag i Norge av tobakksrelaterte skader. Hadde Bent Høie innført det tobakksdirektivet i 2016, så hadde vi berget mange menneskeliv hver eneste dag. Bare se for deg at det hadde dødd 16 mennesker i trafikkulykker hver dag. Det hadde vært ramaskrik, sier Tinmannsvik til Nettavisen.