Foreldet kunnskap får styre bilpolitikken

Norske politikere har blitt fartsblinde i sin iver etter å oppnå nullutslipp fra biltrafikken. I europeisk sammenheng er vi på et sidespor.

Av Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens leverandørforening (ABL)



Stortinget har som mål at det kun skal selges nullutslippsbiler i Norge om seks år. I Oslo vil byrådet at det bare skal være kjøretøy uten klimautslipp i 2030.

Politikken går på autopilot - uten blikk for ny teknologi og konsekvensene av bilparkens sammensetning. Ikke minst ser man bort fra revolusjonen innen diesel, med motorer som reduserer utslippene av nitrogenoksider (NOx) til et minimum.

Det tyske fagbladet «Auto motor und sport» har gjort målinger på 12 nye biler. Den reneste motoren hadde utslipp på 13 milligram NOx per kilometer. Slike tall var utenkelige inntil nylig, og åpner for en alternativ løsning av utslipps-problematikken.

Plaging til liten nytte

Verdens bilprodusenter investerer milliarder for å gjøre forbrenningsmotorene renere. Mange overoppfyller allerede Euro 6d-TEMP-standarden, som gjør diesel til en plussfaktor i det grønne skiftet. Samtidig slipper dieselmotorene ut betydelig mindre CO2 enn bensinmotorene.

Politikernes mål innebærer at norske bilister i fremtiden ikke får ta del i en slik teknologiutvikling. Isteden fratas vi valgmuligheter, dessverre uten at det samtidig gir målbar, positiv klimaeffekt.

Subsidiering gjennom avgiftsfritak har brakt el-andelen opp til over 40 prosent av nybilsalget vårt. Norge utgjør imidlertid bare 0,2 prosent av totalmarkedet, og påvirker ikke produsentenes tilbud av modeller og motorteknologi.

I utakt med Europa

De norske målene bygger ikke på internasjonale forpliktelser, og er i utakt med europeisk tenkning rundt fremtidens bilpolitikk. De er neppe heller forankret i noen analyse av de ulike teknologienes samlede klimaavtrykk, når produksjon, råvarer til batterier og ladeinfrastruktur regnes inn.

I bil- og motorbransjen er vi på ingen måte motstandere av el-biler. Vi vil være en del av det grønne skiftet, og heier på fremskritt som verner miljø og klima. Men løsningen ligger i teknologiutvikling og mangfold, ikke i en ytterliggående poltikk som er bil- og bilistfiendtlig.

I Norge har vi rundt 4000 bedrifter med over 50.000 ansatte knyttet til motorvogn. De utfører blant annet verksted- og vedlikeholdstjenester, og bidrar til å forlenge en bils levetid, slik at behovet for å produsere nytt reduseres. Det gir grønn gevinst for klima og miljø. Politisk vingling har gitt mange av disse virksomhetene uforutsigbare rammevilkår.

90 prosent av bilparken vår består av bensin- og dieselbiler. De skal benyttes i mange år fremover, og vil trenge vedlikehold i hele sin brukstid. Når politikerne skaper usikkerhet om eiernes kjøreadgang og bilhold, rammer det folk flest på en helt urimelig måte.