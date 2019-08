Foreldre sliter med å betale konfirmasjonen: Økonom ber folk besinne seg

Ny undersøkelse viser at stadig flere foreldre sliter med å betale når poden skal konfirmeres.

Dåp, konfirmasjon og bryllup. De er alle norske tradisjoner, men de blir stadig dyrere mener folk flest.

I en ny undersøkelse gjennomført av YouGov for Danske Bank, sier 62 prosent av nordmenn at de mener konfirmasjon blir bare dyrere og dyrere for hvert år som går.

– Det er rett og slett blitt altfor dyrt, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

Hun mener folk burde tenke mer over hvordan de arrangerer konfirmasjoner - og at vi ikke alltid trenger å ty til dyre pengegaver.

– Det blitt fryktelig store forventninger til gaver og standarden på konfirmasjoner. Det er ikke nødvendig, og folk bør tør å gi ut fra egen lommebok og se etter andre løsninger enn det aller dyreste, sier hun.

54 prosent er ukomfortabel

Undersøkelsen har undersøkt hva 1.000 respondenter mener om økonomien rundt konfirmasjon, og funnene er tydelige:

54 prosent synes kostnaden for gaver til konfirmasjon har økt for mye de siste årene.

54 prosent er enig i at de synes forventningene overstiger hva de er komfortabel med å bruke.

62 prosent synes konfirmasjonsfeiringen blir dyrere for hvert år.

– Det er ikke rart foreldre synes det blir dyrt. Du skal ha selskap, det er høye forventninger fra slektninger, og i tillegg skal du ha gave til konfirmanten, sier Tvetenstrand.

Hun vil også til livs gjestebøkene som ligger fremme på konfirmasjoner.

– Ofte er det gjestebøker hvor det står summer for hver enkelt gave. Kanskje det er lurt å legge den vekk, eller i det minste ikke føre opp summene. Det gjør fokuset helt feil, sier hun.

– Vi må ha respekt for folks økonomi

Forbrukerøkonomen er bekymret for at vi respekterer for lite at folk er forskjellig stilt. Det finnes tusenvis av grunner til hvorfor folk har god eller dårlig råd.

– Vi må ha respekt for at folk er stilt forskjellig. Det er ofte jeg selv setter grenser for folk som vil gi meg gaver selv om de har dårlig råd. Det blir feil, synes jeg.

Hun har også noen tips til hvordan en konfirmasjonsfeiring kan gjøres enklere.

– Ta kontakt med besteforeldre, tanter og onkler og spør om de kan ta med en kake hver. Nå når mange skal konfirmeres i løpet av august, er det veldig fint å bruke egen hage. Og blir det for mye å lage maten selv, kan du bestille catering men ha det hjemme, forklarer hun.

Selv har ingen foreløpige konfirmanter, men førstefødte har noen år igjen til konfirmasjonen er like rundt hjørnet.

– Jeg tror det kommer til å gå helt fint. Jeg har ganske lave skuldre for alle de detaljene, og det gjør det meste litt enklere. Det blir også mye hyggeligere desto lavere skuldre du selv har.