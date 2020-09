Foreldreopprør mot MDG-Lan: – Nå må hun våkne opp

Foreldrene har fått nok av at den splitter nye barnehagen står tom. De forlanger svar av byråd Lan Marie Berg (MDG).

VOKSENKOLLEN, OSLO (Nettavisen): – Byrådet setter ideologi foran våre barn, sier Elisabeth Prøsch.

Nettavisen møter henne og to andre småbarnsforeldre, Sindre Stub og Mari Norman. Alle tre har barn som skulle startet i barnehagen på Voksenkollen, et par hakk over Holmenkollen.

Over veien ser vi en splitter ny og innbydende barnehage. Men det er ingen som åpner døren.

NY BARNEHAGE: I bakgrunnen er den splitter nye barnehagen, som står helt tom. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Nå må virkelig Lan våkne. Hun må sette seg inn i saken og få fikset opp i dette, sier Prøsch. De andre foreldrene nikker.

Frustrasjon

De er frustrerte. Foreldrene flyttet for å sikre den beste oppveksten for sine barn. I forkant av boligkjøpene, ble de innstendig lovet en ny barnehage. Løftet er ikke oppfylt. I stedet må barna gå i en midlertidig barnehage 50 meter opp i veien, mens den nye barnehagen står helt tom.

Byrådet nekter åpning av den nye barnehagen av én grunn: De krever at barnehagen først må bygge ut fortauet.

SPLITTER NY: Denne barnehagen på Voksenkollen i Oslo, er stor, ny og ferdig. Men selskapet Norlandia får ikke ta den i bruk. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Norlandia er selskapet bak den splitter nye barnehagen. De hevder å ha ventet på at kommunen skal behandle søknaden. De ville nemlig ikke bygge ut fortauet på feil måte. Når barnehagen ble ferdig før fortauet, har de bedt om en midlertidig brukstillatelse, og har fremsatt en pengegaranti for å forsikre kommunen om at fortauet blir bygget.

Men svaret har vært et rungende nei fra byråd Lan Marie Berg (MDG). De gjentar at Norlandia er nødt til å bygge ut fortauet før de åpner barnehagen.

MIDLERTIDIG: Mens den nye barnehagen står tom, går barna på en midlertidig barnehage 50 meter unna. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

De tre småbarnsforeldrene triller rundt med barnevognene, og vi finner et underdimensjonert bord laget for smårollinger med termodress. Etter litt innsats klarer vi å sette oss ned.

– Det er frustrerende. Flere boliger i området har da fått midlertidig brukstillatelse, på tross av manglende fortau. Det er merkelig at de skal sette presedensen her, sier Sindre Stub mens han leker med ungen i barnevognen.

FRUSTRERT: Sindre Stub mener det er inkonsekvent av byrådet, da flere boliger i området har fått midlertidig brukstillatelse. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Foreldrene føler seg utsatt for en prinsipiell debatt mellom en privat barnehageaktør på den ene siden, og byrådet på den andre siden.

– Det er undrende at barna våre er dem som må bære konsekvensene. Norlandia har sikkert gjort feil. Men til syvende og sist handler dette om hva som er best for barna, sier Prøsch.

Klar beskjed til MDG-Lan



De poengterer at Norlandia har gitt en garanti om å ikke øke antall barn ved en midlertidig brukstillatelse. Barnehageaktøren sier det er viktig for dem å ikke øke belastningen på veien.

– Dermed har de et klart press på seg for å få ferdig det fortauet. De ønsker seg ikke tomme avdelinger, sier Norman.

INGENTING Å SI: Barnehageselskapet har forpliktet seg til å ikke ta imot flere barn om de får ta i bruk den nye barnehagen. Dermed vil ikke belastningen på veien endres. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Foreldrene har en klar beskjed til ansvarlig byråd Lan Marie Berg:

– Kan ikke Lan komme opp hit? Så får hun se dette med egne øyne, og vi får avklart denne saken. Jeg undrer på om hun har virkelig gått grundig inn i dette, sier Prøsch.

Hun håper byråden snur, og gir beskjed til Plan- og bygningsetaten om å ordne en midlertidig brukstillatelse for denne barnehagen.

– Hovedpoenget er at det vil ikke endre belastningen på veien om denne åpnes eller ikke. Det er ingen endring. Det har ingenting å si, sier hun.

Kommenterer ikke selv

Nettavisen tok kontakt med byrådet for kommentar fra byråd Lan Marie Berg (MDG). Hun kommenterer ikke saken selv. Rådgiveren henviser til at byråden stiller i en høring fredag. Henvendelsen ble imidlertid sendt to dager tidligere.

– Norlandia har hele tiden vært klar over at de må opparbeide fortauet før de kan ta barnehagen i bruk. Dette er et helt vanlig krav som utbyggere ofte må forholde seg til. Så snart fortauet er opparbeidet, vil kommunen gi brukstillatelse slik at barnehagen kan åpne, skriver byrådssekretær Morten Nordskag i en e-post.