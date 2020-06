Foreslår at bensinpumpene merkes med «skrekk-advarsler»

I fremtiden kan det stå «bensin dreper» på bensinpumpene.

En gruppe britiske forskere og professorer har kommet med forslaget i en artikkel i det anerkjente British Medical Journal, skriver Dinside. De britiske ekspertene ønsker å at bilistene skal vite at forbrenning av fossilt drivstoff ikke bare påvirker miljø og klima, men også din og andres helse.

3,5 millioner dødsfall

I artikkelen står det at 3,5 millioner personer hvert år dør for tidlig, på grunn av forurensning fra trafikken. Derfor ønsker ekspertene at bensinpumpene skal merkes, akkurat slik som sigarettpakker og snus er merket allerede.

Les også: Staten blør penger på grunn av elbil-salget

- Dette vil være en enkel og billig måte å minne folk på de skadene som forbrenning av bensin og diesel påfører miljø og klima, og få folk til å endre holdninger. Vi har sett at advarslene på sigarettpakker har endret folks holdninger, slik at røyking i dag ikke lenger er sett på som en vanlig livsstil, men som en avhengighet som gir store helseskader både for røykerne selv og folk rundt , skriver Mike Gill og kollegene i artikkelen.

Gill er tidligere regionsjef for helse i Sør-Øst England.

- Håpløst forslag

I artikkelen skriver forskerne at merkingen med tekst og bilder på bensinpumpene, aller først bør innføres i land med høy BNP, en kategori som Norge i høyeste grad faller under. Bård Hoksrud, som sitter i Fremskrittspartiets bilpolitiske utvalg og er første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen, er imidlertid ikke nådig.

Les også: Rema varsler priskrig på bensin: – Vi skal være billigst i byen (+)

- Dette er håpløst forslag. I Norge bruker vi milliarder på nullutslipp, og det skjer en revolusjon innenfor hydrogenbiler. I dette landet er vi avhengig av bilen til å komme oss rundt, og vi kan ikke ha dårlig samvittighet for å kjøre bil. Det er sikkert noen i Norge som kan se for seg deg, dette, men det er forslag som man ikke bør bruke ressurser på, sier Hoksrud til Nettavisen.

SLAKT: Frp-politiker Bård Hoksrud har ingenting til overs for at bensinpumpene skal merkes med «skrekk-advarsler». Foto: (NTB Scanpix)

Dinside har spurt Helsedirektoratet om Norge vurderer dette, men divisjonsdirektør Folkehelse og Forebygging, Linda Granlund, svarer at dette er uaktuelt for øyeblikket.