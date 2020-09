Formuen skrelt bort for Fredrik Mohn

Børsskrell har kostet dyrt for Trond Mohns sønn.

Etter at familiebedriften Frank Mohn i 2014 ble solgt til svenske Alfa Laval for 13 milliarder kroner, hadde Fredrik Mohn en formue på om lag 6 milliarder kroner. Han arvet 4 milliarder fra salget og hadde lagt seg opp rundt 2 milliarder etter børsinvesteringer.

Les også: Advarer mot børsrakett: - Jeg er veldig skeptisk

Etter dette har formuen ifølge Finansavisen gått veldig opp og ned, preget av ekstrem risikovilje. I 2015 anslo Kapital formuen til 5,9 milliarder, men 4,9 milliarder året etter. I 2017 var han oppe i 6,5 milliarder kroner, og hele 9,1 milliarder kroner i 2018, skriver Finansavisen.

Aksjen falt 87 prosent

Mohn hadde byttet ut et papirtap på 1,6 milliarder kroner i Songa Offshore med en gevinst på én milliard i Transocean. Men da verdens største riggaksje havarerte på New York-børsen, måtte Kapital nedjustere 2019-anslaget til 6,4 milliarder kroner.

Les også: Slik ville ekspertene investert 50.000 kroner

Siden har aksjen i Transocean falt 87 prosent, mens den konvertible obligasjonen med forfall i 2023 handles til 29 prosent av pålydende. Det betyr at hans papirtap er på 4,3 milliarder kroner samlet, ifølge Finansavisen, som beregner Mohns reelle formue til 2,8 milliarder kroner nå, basert på Perestroikas regnskap for 2019, samt verdijusteringer for inneværende år.

Dermed er over halve arven er tapt, og siden høsten 2018 er verdifallet på 6,3 milliarder kroner. Frederik W. Mohn har ikke ønsket å kommentere verdiutviklingen overfor Finansavisen, som mandag skrev at Mohn åpner for å selge alle sine aksjer i Transocean.

Les også: Ropstad: Pensjonistene får mer i pungen – etter skatt