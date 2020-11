Fornebubanen blir 200 millioner kroner dyrere etter hjemmekontor-smell

Fornebubanens prislapp fortsetter å vokse. Nå blir den 200 millioner kroner dyrere på grunn av hjemmekontor.

Fornebubanen er prosjektet hvor prislappen aldri slutter å vokse. I 2013 skulle den koste 4,5 milliarder kroner. I dag er det estimert rundt 18 milliarder kroner med prisvekst.

For å finansiere prosjektet trengs det både bompenger og store statlige bidrag. Staten sier de skal ta halvparten av regningen. I tillegg er det fem milliarder kroner som skal hentes inn i bompenger.

200 millioners smell

I et møte i bystyrets samferdselskomité ble det nylig redegjort for statusen til prosjektet. På en av plansjene har Fornebubanens sekretariat vurdert konsekvensene av koronaviruset. De har beregnet at kostnadene øker med om lag 100-200 millioner kroner som konsekvens av koronaviruset.

– Hjemmekontor antas gi lavere produktivitet grunnet mindre samspill mellom byggherre, leverandør, entreprenør og internt i disse organisasjonene, skriver Fornebubanens sekretariat i presentasjonen.

– Hvordan er det blitt slik?

– Dette er knyttet til lavere produktivitet i hjemmekontorsituasjon hos byggherreorganisasjon, rådgivere og hos våre leverandører. Vi har ikke hatt en spesifikk økning av kostnader knyttet til dette i 2020, men frykter at konsekvensene først vil vise seg noe frem i tid, sier kommunikasjonssjef Line Fredriksen for Fornebubanen.

Hun understreker at kostnadsrammen for prosjektet ikke er blitt endret på bakgrunn av dette.

– Ikke akseptabelt

Fremskrittspartiets gruppeleder i bystyret, Camilla Wilhelmsen, mener det «ikke er akseptabelt».

– Det er ikke akseptabelt at kostnadene til Fornebubanen skal vokse som følge av at ansatte har hjemmekontor. Fornebubanen har en kostnadsramme å forholde seg til, og vi må forutsette at de faktisk holder seg innenfor denne rammen, sier hun til Nettavisen.

Det er mye frustrasjon rundt gigantprosjektet som skal skape bedre forbindelser til Fornebu, hvor det er tusenvis av arbeidsplasser. Tidligere telenorsjef Jon Fredrik Baksaas mener politikerne har somlet fryktelig mye.

– Jeg husker ikke helt ordlyden, men jeg mener at fylkesordfører Anette Solli (H) sa den gangen at «jeg kan nærmest garantere at banen er på plass i 2021». Hun har frontet denne saken ved forskjellige anledninger, sa Baksaas til Nettavisen.

Nå er det forventet at Fornebubanen vil stå klar først i 2027.

