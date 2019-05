Forsikringsbehovskalkulator

Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved dødsfall eller uførhetstilfelle.

Les mer om kalkulatoren under.

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om forsikringsbehov-kalkulatoren

Forsikringsbehovet blir beregnet til det som er nødvendig å ha for at gjenlevende skal ha en tilstrekkelig inntekt ved død på en av dem. Eller ha tilstrekkelig inntekt ved arbeidsuførhet.

Hvordan dette blir beregnet kan du lese mer om her: Guide: Slik beregner du forsikringsbehovet

Denne kalkulatoren tar hensyn til en rekke forhold.

Hvilken sivilstand du har (singel, gift, samboer, enslig forsørger)

Størrelsen på inntektene

Reell formue

Samlede lån, og lån i Lånekassen

Antall barn og alderen på dem. Forsikringsbehovet øker jo yngre barna er.

Om du eller partner har barn fra tidligere forhold

Alle disse faktorene har betydning for hvor stort forsikringsbehovet ditt er. Disse opplysningene gjør at kalkulatoren også kan ta hensyn til ting som at samboere ikke har samme arveret som gifte. Og at barn fra tidligere ekteskap har betydning for forsikringsbehovet (særkullsbarn).

Legg inn hvilke forsikringer du har gjennom arbeidsgiver. Dette reduserer ditt eget behov for å kjøpe forsikringer.

Oppgitt behov

Kalkulatoren oppgir en behovsstørrelse på:

Dødsfallforsikring

Uførekpital

Uførerente

Her blir alle engangsbeløp avrundet til nærmeste 10.000 kroner. Uførerente blir avrundet til nærmeste hele titusen.

Hvis forsikringsbehovet blir et negativt tall, betyr det at du er dekket for et høyere beløp enn nødvendig.

Les mer om dødsfallforsikring

Les mer om uføreforsikringer

Les mer om uførepensjon/uførerente

