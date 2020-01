Forsikringsselskaper vil kreve egenandeler refundert etter parkeringshusbrann

Flere forsikringsselskaper vil kreve egenandelen refundert på vegne av sine kunder etter storbrannen i parkeringshuset utenfor Stavanger lufthavn 7. januar.

En rekke bileiere mener det er både galt og urimelig at de blir belastet med egenandel etter storbrannen i parkeringshuset på Sola, skriver Stavanger Aftenblad.

Kun 300 av de 1.600 bilene som sto i parkeringshuset er hentet ut. Tryg frykter at alle de 1.300 bilene må kondemneres. Trolig representerer de 1.300 bilene verdier for over 320 millioner kroner.

Bilen der brannen startet, er forsikret i Frende.

– På vegne av våre kunder vil vi rette kravet om egenandelene til Frende, fordi såkalte uforsikrede krav vil ha prioritet, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

Han understreker at kundene må betale egenandelen, for så å få hele eller deler refundert.

Kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo sier at Gjensidige vil gjøre det samme.

Kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen i Frende Forsikring, sier at bileiers egenandel vil være et berettiget krav etter Bilansvarslovens paragraf 9 om utredningen viser at bilen begynte å brenne som følge av teknisk svikt.

