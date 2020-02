Forsiktig fall på børsene i Asia - oljeprisen stiger

Asias viktigste børser fortsetter å falle, men mindre markert enn tirsdagens fall på børsen i New York.

Børsene i Asia faller onsdag morgen. Ved lunsjtid lokalt i Japan er hovedindeksen Nikkei 225 ned 0,85 prosent. I Sør-Korea, som er hardest rammet av coronaviruset blant asiatiske land unntatt Kina, er hovedindeksen KOSPI ned 1,13 prosent - også dette ved lunsjtid lokalt.

Les også: Verste børsfall på fire år



I Shanghai er hovedindeksen Composite opp 0,10 prosent 3,5 timer inn i handelen. Shenzhen er på samme tid ned 1,03 prosent, mens Hongkongs Hang Seng-indeks er ned 0,94 prosent.

Taiwans hovedindeks har i skrivende stund en nedgang på 0,59 prosent. Straits Times-indeksen i Singapore er ned 0,76 prosent to timer inn i handelen.

Tidenes verste fall over to dager



Fallet i Asia er mindre enn det markedet hadde grunn til å frykte etter en ny svart dag på New York-børsen tirsdag.

Ved stengetid tirsdag noterte Dow Jones-indeksen (børsens 30 største selskaper) seg for et fall på hele 3,16 prosent, teknologi-indeksen Nasdaq falt 2,70 prosent og den brede S&P 5oo-indeksen falt 3,03 prosent.

Ifølge Marketwatch er fallet mandag og tirsdag på Wall Street, tidenes verste målt over to dager. Etter sluttnoteringen tirsdag har Dow Jones Industrial falt hele 8,4 prosent siden rekordnoteringen 12. feburar i år. Tilsvarende fall for Nasdaq er 8,6 prosent og for S&P 7,6 prosent.

Marketwatch peker på corona-frykt som hovedgrunnen til fallet, men peker også på det kommende presidentvalget, oppblåste verdivurderinger og resesjonsfrykt som årsaker.

Oslo Børs bremset fallet



Mandag ble en svart dag også på Oslo Børs. Hovedindeksen falt med hele 4,1 prosent. Det var det verste børsfallet på temmelig nøyaktig fire år.

Tirsdag roet det seg betraktelig og hovedindeksen OSEBX startet faktisk i positivt terreng, før det endte med en nedgang på 0,38 prosent.

Et mulig godt tegn for handelen på Oslo Børs onsdag er at oljeprisen over natten er i en stigende trend. Ved 04-tiden har prisen på nordsjøolje steget 0,87 prosent til 54,66 dollar fatet.