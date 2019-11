Forskere: - Norsk landbruk blir vingeklippet med Eat-dietten

Gjennomføring av Eat-dietten til Gunhild Stordalen kan føre til dramatiske konsekvenser for norsk landbruk, ifølge en fersk rapport. Flere husdyr kan bli historie.

Forskere ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) på Ås har nylig sett på hva slags følger Eat-dietten til Stordalen Foundation vil få for norsk landbruk i år 2050.

Ifølge NRK er konsekvensene av de omstridte kostrådene flere.

Blant annet vil 2/3 av Norges gressareal bli liggende brakt, mens man vil se en reduksjon på mellom 70-199 prosent av Norges griser, kyr, geiter og sauer.

- Dramatisk effekt

Gjengroing vil også ha sterk innvirkning på Norges biologiske mangfold som en følge av dette, ifølge rapporten.

Fakta Fakta om EAT og EAT forum ↓ * EAT er startet av Stordalen Foundation, Gunhild og Petter A. Stordalens stiftelse for bærekraftig utvikling. * Jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide for en sunnere og mer bærekraftig matindustri. * Har som mål å enes om bærekraftige løsninger basert på forskning, kommersiell lønnsomhet og politisk vilje. * Arrangerer årlig konferansen Stockholm Food Forum som samler internasjonale ledere innen politikk, næringsliv og akademia for å diskutere veier til en sunn og bærekraftig matindustri. * Årets forum blir det største så langt, med den svenske regjeringen som medarrangør og rundt 500 delegater fra over 50 land. (©NTB)

- Kort sagt vil kostrådene til Eat ha dramatisk negativ effekt på norsk landbruk, sier professor emeritus i husdyrnæring, Odd Magne Harstad, en av forskerne bak NMBU-rapporten, til NRK.

Blant de mest dramatiske konsekvensene, trekker Harstad fram at matproduksjonen i Norge vil gå kraftig ned. Dermed blir vi nødt til å importere mer mat og igjen legge mer beslag på store areal i utlandet.

Melkegeita og ammekua er også blant husdyrene som blir helt forsvunnet i år 2050 i et tenkt Eat-scenario, ifølge forskningsrapporten.

- Vingeklippet



Et av hovedprinsippene til Eat er at melk-og kjøttprodukter helt eller delvis skal erstattes med vegetabilske varer.

Norges store tilgang til gress, som brukes til å produsere melk og kjøtt, vil i så fall få en dramatisk innvirkning på matproduksjonen, ifølge Harstad.

Norsk landbruk vil likevel overleve et inntog av Eat-mat.

- Men landbruket vil være veldig vengeklippet. I store område i landet, hvor gressproduksjon dominerer, vil landbruket gå ut av drift, mener Harstad.

Gunhild Stordalen selv sier til NRK at man må «tilpasse lokale ressurser, kultur og produksjonsgrunnlag», noe som fortsatt gjenstår i Norge.

Derfor vil hun ikke videre gå inn i en detaljert debatt om eventuelle konsekvenser Eat-dietten vil få her til lands.

Stordalen ble nylig hedret med pris på «Global Leadership Awards» i New York.